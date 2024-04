Tahiti domine le championnat junior de tennis du Pacifique-Est

Tahiti, le 14 avril 2024 - La Fédération tahitienne de tennis (FTT) a organisé pour la première fois le championnat junior du Pacifique-Est ouvert aux jeunes espoirs de 12 à 16 ans. Ses représentants s’y sont distingués en remportant six des dix titres mis en jeu dont tous les titres chez les garçons. Quinze jeunes Tahitiens se sont qualifiés pour les Oceania Juniors qui auront lieu à Fidji du 4 au 14 juillet.



Les courts de tennis de Fautaua, Fei Pi, Excelsior, Dragon, Chonwa et Tamarii Pater ont vécu au rythme du “East Pacific Regional Championship”(EPRC), le championnat junior du Pacifique Est, tout au long de la semaine dernière pour accueillir les rencontres des 90 tennismen et tenniswomen juniors qui participaient à l’événement. Ceux-ci représentaient les Cook, Samoa, Tonga, Samoa américaines et Tahiti qui accueillait l’EPRC pour la première fois.



Ruth Manea la présidente de la FTT, et son équipe considéraient l’opération comme un test en vue de l’organisation des Jeux du Pacifique 2027 qui auront lieu au Fenua. Vatea Lo, le cadre technique de la FTT, très impliqué dans l’organisation de l’EPRC, a confirmé que le test était concluant : “C’était une première pour Tahiti et ça s’est très bien passé dans l’ensemble grâce à l’implication du bureau fédéral, de notre équipe de bénévoles, des clubs que nous avons sollicités et de nos partenaires institutionnels et privés. C’est cette solidarité et ce tāhō’ē qui ont fait notre force cette semaine. Ce fut une répétition convaincante en vue des Jeux du Pacifique 2027. On envisage aussi d’organiser la Nation Cup en 2025 ou 2026, une compétition plus tournée vers les adultes avec la participation de 16 nations du Pacifique. Si ça se confirme, cela nous permettra de nous roder encore un peu plus pour 2027.”



Succès organisationnel donc pour le tennis tahitien qui a également brillé sur les courts. Déjà dominateur de l’épreuve par le passé lorsque celle-ci était organisée aux Samoa, Tahiti ne pouvait pas faire moins bien à domicile. Quinze des 19 engagés tahitiens sont en effet parvenus au moins en demi-finale de leur tableau, condition indispensable pour se qualifier pour les Oceania Juniors programmés à Fidji en juillet. Quatre d’entre eux ont remporté un titre individuel, Tahiti faisant aussi le doublé par équipe en 12 ans garçons et filles. La satisfaction est principalement venue des tableaux masculins, Tahiti y faisant carton plein en remportant tous les titres. Tao Hirlemann a réalisé le doublé simples et doubles associé à Guilhem Pendu en 14 ans, Keanau Lei Foc l’imitant chez les 16 ans avec Toanui Lee Tham pour partenaire en double. Ryan Chansin, Paulin Guernion et Théo Salvat Causset ont remporté tous leurs matchs dans le tournoi par équipes des 12 ans.



Des ambitions affirmées à Fidji



Le palmarès tahitien est moins riche chez les féminines avec un unique titre décroché par Mia Hirlemann, Vaitemata Vahapata et Vaikehau Ingrain dans le tournoi par équipes des 12 ans et une place de finaliste pour la paire Vehia Mauati/Mehiti Tohetiaatua en 14 ans. Mais quasiment toutes les jeunes tahitiennes sont parvenues au moins en demi-finale et ont décroché leur billet pour Fidji. Vatea Lo s’est montré satisfait de la performance d’ensemble de ses jeunes protégés : “Tahiti a encore globalement dominé le palmarès comme c’est régulièrement le cas chaque année lors du Championnat du Pacifique Est. Nous dominons le tennis jeunes jusqu’aux 15-16 ans dans le Pacifique depuis plusieurs années hors Australie et Nouvelle-Zélande, mais notre souci, c’est que nos meilleurs espoirs ont tendance à prendre du recul à partir du bac et des études qui suivent souvent à l’extérieur du Fenua et nous avons du mal à assurer une relève conséquente à partir des 17-18 ans, même si nous avons aujourd’hui des joueurs performants en seniors comme cela s’est confirmé aux Jeux du Pacifique.”



Tahiti aura l’occasion de démontrer la compétitivité de ses jeunes à un niveau supérieur à l’EPRC au mois de juillet à l’échelle du Pacifique, les Oceania de Fidji accueillant en effet tous les qualifiés des tournois Est, Ouest et Centre du Pacifique toujours hors Australie et Nouvelle-Zélande. Et les ambitions de l’équipe tahitienne y seront élevées dixit Vatea Lo, même si la concurrence sera plus forte qu’elle ne l’a été lors de l’EPRC. Se distinguer aux Oceania est important pour les jeunes espoirs de la région car cela ouvre des portes pour participer à des compétitions internationales. Hiva Kelley et Keanau Lei Foc, qui seront du voyage au mois de juillet à Fidji où ils se sont déjà distingués, ont ainsi été retenus pour participer à la Coupe Davis junior avec l’équipe océanienne au mois de février au Sri Lanka. Ajoutons que la jeune (16 ans) Mehetia Boosie, qui a également brillé aux Oceania jeunes par le passé, participe actuellement à la Billie Jean King Cup (équivalent de la Coupe Davis masculine) en Chine avec l’équipe de Pacific Oceania. Le tennis tahitien a encore confirmé ses compétences en matière de formation au Championnat junior du Pacifique-Est.



Patrice Bastian





Résultats des finales

FILLES

- U12 par équipes (poule unique) : Mia Hirlemann, Vaitemata Vahapata, Vaikehau Ingrain (Tahiti)

- U 14 simples : Joelai Ioane (Am Sam) bat Maryallison Vaai (Sam) 4-6, 6-2, 10-6

- U14 doubles : Alexandria Amoa/Joelai Ioana (Am Sam) bat Vehia Mauati/Mehiti Tohetiaatua (Tah) 6-4, 6-7, 10-8

- U 16 simples : Raetea Rongo (Cook) bat Toaiva Loto (Sam) 6-2, 6-2

- U16 doubles : Raetea Rongo/Tekura Tamangaro (Cook) bat Toaiva Loto/Dora Moors (Sam) 6-3, 5-7, 10-5

GARÇONS

- U12 par équipes (poule unique) : Ryan Chansin, Paulin Guernion, Théo Salvat Causset (Tahiti)

- U14 simples : Tao Hirlemann (Tah) bat Aifili Tamasoaali (Am Sam) 6-4, 6-3

- U14 doubles : Tao Hirlemann/Guilhem Pendu (Tah) bat Aaron Carruthers/Seuiama Penn (Sam) 3-6, 6-3, 10-7

- U16 simples : Keanau Lei Foc (Tah) bat Darius Carruthers (Sam) 6-1, 6-2

- U16 doubles : Toanui Lee Tham/Keanau Lei Foc (Tah) bat Nicolas Montaigut/Mataihau Sacault (Tah) 7-5, 7-5





Qualifiés tahitiens pour les Oceania Juniors de Fidji

- Ryan Chansin (U12G)

- Paulin Guernion (U12G)

- Timéo Salvat Causset (U12G)

- Mia Hirlemann (U12F)

- Vaitemata Vahapata (U12F)

- Vaikehau Ingrain (U12F)

- Guilhem Pendu (U14G)

- Tao Hirlemann (U14G)

- Mehiti Tohetiaatua (U14F)

- Vehia Mauati (U14F)

- Keanau Lei Foc (U16G)

- Toanui Lee Tham (U16G)

- Mataihau Sacault (U16G)

- Hiva Kelley (U16G)

- Mia Chang Yuk Shan (U16F)

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 14 Avril 2024 à 17:25 | Lu 162 fois