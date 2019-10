Tahiti au pied du podium des mondiaux

PAPEETE, le 10 octobre 2019 -Tahiti a terminé à la quatrième place chez les filles et à la cinquième place chez les garçons des championnats du monde scolaires de beach volley qui se sont déroulés du 3 au 10 octobre en Sicile, en Italie.



Une délégation tahitienne d’une quinzaine de personnes était San Vito Lo Capo, petite ville balnéaire située en Sicile, en Italie, pour participer à la quinzième édition des championnats du monde scolaires de beach volley, organisés du 3 au 10 octobre par la fédération internationale du sport scolaire (ISF).



En U16, les tahitiennes se sont classées à la quatrième place. En U16 et U18, les garçons se sont classés cinquièmes. Plus de 300 étudiants âgés de 13 à 18 ans ont pris part à la manifestation sportive, issus des 17 délégations présentes en provenance de tous les continents.



La délégation était accompagnée par Michaël Retali, directeur de l’union du sport scolaire polynésien (USSP). Il y a deux ans, ces championnats du monde avaient été organisés en Polynésie française aux Jardins de Paofai. Les étudiants arriveront à l’aéroport de Tahiti-Faa’a ce samedi 12 octobre à 5 heures. SB