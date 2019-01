Tahiti adopte la méthode Wolbachia pour combattre la dengue

PAPEETE, 23 janvier 2019 - L’Institut Louis Malardé est autorisée à importer des moustiques Aedes aegypti infectés par la bactérie Wolbachia dans le cadre de la lutte contre la dengue, le zika, le chikungunya.



Le Conseil des ministres a autorisé mercredi l’Institut Louis Malardé (ILM) à importer des moustiques Aedes aegypti infectés par la bactérie Wolbachia, afin de poursuivre le développement d’une méthode de lutte biologique contre les vecteurs de transmission des arborvirus.



Développée par une équipe de l'université de Monash (Melbourne), cette stratégie de lutte contre les arboviroses (dengue, chikungunya, zika) vise à infecter les moustiques Aedes aegypti - la variété commune au fenua - par la bactérie symbiotique Wolbachia. Cette dernière a la particularité de bloquer leur capacité à transmettre des arbovirus. La bactérie Wolbachia modifie par ailleurs le mode de reproduction des insectes infectés en les rendant stériles.



La méthode est appliquée à grande échelle depuis une dizaine d’année en Australie et depuis 2014 au Brésil, en Colombie, en Indonésie et au Vietnam, avec des résultats encourageants. La Nouvelle-Calédonie la met en pratique depuis l'année dernière. Les observations sur le terrain ont partout démontré une réduction significative de la transmission de la dengue dans les zones où Wolbachia a été introduite. Cette méthode de lutte biologique se trouve aujourd’hui au cœur du World Mosquito Program (WMP).



La technique utilisée est celle de la Technique de l’Insecte Incompatible (TII) qui repose sur la production en grand nombre et le lâcher régulier, dans les zones infestées, de moustiques mâles porteurs d'une souche de bactérie Wolbachia, naturellement présente chez 60 % des insectes, mais pas chez le moustique.



Au fenua, l'ILM a pu observer l'efficacité et la durabilité de ce procédé sur l'atoll de Tetiaroa, contre le moustique Aedes polynesiensis, le moustique tigre polynésien. Ce potentiel doit à présent être évalué à plus grande échelle, notamment contre le moustique Aedes aegypti, principal vecteur de maladies infectieuses en Polynésie française.