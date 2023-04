Tahiti VOD ou la mémoire polynésienne à portée de clics

TAHITI, le 18 avril 2023 - La Maison de la culture vient d’annoncer le lancement de la toute première plateforme polynésienne patrimoniale et culturelle de vidéo à la demande. L’établissement, éditeur, s’est entouré de différents partenaires pour concrétiser ce projet. Les internautes peuvent dès à présent regarder, gratuitement, des documentaires, clips, spectacles, émissions en tout genre…



Des partenaires se sont réunis autour du projet de mise en ligne de la première C’était pour nous une formidable occasion de mettre en lumière le patrimoine local, de regrouper l’ensemble des contenus. C’est quelque chose de très novateur. ”



Marc Louvat de la Direction de la culture et du patrimoine précise la démarche : “ L’objectif est de faire revivre le patrimoine audiovisuel polynésien. Nous parlons souvent des tupuna, des ancêtres, mais peu de ce passé pourtant contemporain .”



1 000 vidéos avant la fin de l’année



Actuellement, la plateforme propose 250 vidéos. Chaque trimestre, 250 vidéos supplémentaires seront ajoutées pour atteindre un millier de vidéos à la fin de l’année. Certaines d’entre elles resteront un temps limité en ligne. Leur durée d’accès sera fonction des droits négociés. “ Tout est fait dans les règles ”, insiste Marc Louvat qui décrit toute la difficulté de la démarche. En effet, “ certains ayant droits refusent l’accès, d’autres restent introuvables ”. Il dit, avec regret, ne pas avoir réussi jusqu’à présent à contacter les sociétés de production phonographiques.



Tahiti VOD propose des programmes locaux : documentaires, clips, montages d’archives, spectacles, émissions couvrant les cinq archipels. Il permet aux internautes un véritable “ voyage dans le temps ”, puisque les plus anciennes images remontent à 1965. Différents accès ont été choisis : par style, par lieu, par personne, par thème, par période, pas chaîne… “ Ensuite cela fonctionne à l’image des plateformes comme Netflix .” Une newsletter permet de rester informé des nouveautés.



Tahiti VOD a été réalisé avec la plateforme de streaming en marque blanche développée par la société VOD factory qui a récemment remporté le marché de refonte du site de l’Institut national de l’audiovisuel. Les programmes sont stockés sur les serveurs d’Amazon Web Service.

La plateforme est entièrement gratuite. Il suffit de s’inscrire pour avoir accès à l’ensemble des contenus disponibles. Rendez-vous sur www.tahitivod.pf.

Le site optimisé



Le La partie phare étant l’agenda et la mise en avant des grands événements organisés par l’établissement ”, a décrit Viniura Teinaore, le webmaster et infographiste de la Maison de la culture lors de la présentation officielle de cette nouvelle mouture. Cela permettra à tous de mieux s’organiser, les résidents comme les touristes qui projettent un voyage à Tahiti. Viniura Teinaore a détaillé les différents onglets d’accès au contenu en plus de l’agenda : les médiathèques, la Culture chez vous qui consiste en une plateforme de contenus culturels, les archives, la présentation de l’établissement ainsi qu’un onglet réservé aux professionnels. “ Par ce biais, nous pouvons rassurer les producteurs sur nos équipements qui sont de standard international ”, a indiqué au passage Yann Teagai, directeur de la Maison de la culture.





L’appli pour rester informé



Développée l’an passé, l’application de la Maison de la culture vient d’être officiellement lancée. Elle donne un accès plus aisé à l’ensemble du contenu numérique de la Maison de la culture pour les utilisateurs de smartphone. L’objectif ? “ Faciliter l’expérience de l’usager ”, a répondu Alexandre Tenailleau, responsable adjoint de la communication et du marketing à la Maison de la culture. Les usagers peuvent en un coup d’œil consulter l’agenda des événements de l’année, connaître les spectacles, les ouvertures de billetterie, les animations… Cinq filtres ont été mis en place : concerts, théâtre, exposition, danse et spectacle. Alexandre Tenailleau a insisté sur les notifications push qui seront envoyées en cas d’information de dernière minute,par exemple le report d’un spectacle en raison des conditions météorologiques.



L’application est gratuite et disponible sur Play Store et sur Apple store. Légère, elle se “ trouve et se télécharge en moins d’une minute ”, a promis Alexandre Tenailleau.



Rédigé par Delphine Barrais le Mardi 18 Avril 2023