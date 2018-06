Tahiti Tourisme se lance sur la "route des Temples, Eglises et Marae"

PAPEETE, le 25 juin 2018 - Le samedi 7 juillet, Tahiti tourisme lance la première édition de la "route des temples, églises et mara'e"



La 1ère édition de la route des Temples, Eglises et Marae se tiendra le samedi 7 juillet 2018. Tahiti Tourisme une nouvelle escapade basée sur les vestiges de l’histoire polynésienne, liée au passage des différents missionnaires et de l’héritage laissé par nos ancêtres. Cette fois ci les trucks, laisseront place à des bus climatisés qui transporteront les passagers sur la route des Temples, Eglises et Marae de Tahiti



Le programme de la journée prévoit une quinzaine d’arrêts sur les sites historiques des communes de Papeete, Faa’a, Paea, Papara, Tautira et Hitia’a. La journée débutera par un petit-déjeuner. Tahiti Tourisme a prévu d'affréter deux bus de 40 personnes chacun. Pour un départ vers le premier arrêt du circuit : la Cathédrale Notre Dame de Papeete à 7h30. Durant les trajets en bus, des histoires sur les monuments et les sites visités seront racontées par des historiens et des référents culturels. Anecdotes et histoires viendront se greffer aux visites des sites. Ils seront présents pour recevoir les hôtes sur les marae, afin d’enseigner les codes culturels sur ces lieux sacrés et prononcer des orero. Des chants et des danses traditionnelles viendront s'ajouter aux visites. Les églises ouvriront également leurs portes pour accueillir les visiteurs qui viendront contempler leur architecture. Chaque site réservera un accueil particulier et spécifique.

Au retour de la côte Est, les bus passeront devant la chapelle des Saints des Derniers Jours mais aussi près du temple Kanti de la communauté chinoise. Enfin, pour clôturer la route des Temples, Eglises et Marae, un goûter sera proposé à l’Office du Tourisme au retour.

Si le tour permettra de découvrir trois marae peu connu dont un qui n'a pas encore été restauré, cette sortie permettra, également, aux participants de découvrir l'histoire peu connue des religions en Polynésie. En effet, la première église construite sur le territoire est la cathédrale Notre Dame de Papeete. Sa construction a démarré en 1856, elle n'a été inaugurée qu'en 1875, après 19 ans de travaux.

Le temple Paofai quant à lui a été construit en 1869. Après plusieurs transformations, le temple dans sa forme actuelle a été construit en 1981. Le temple Mormon des saints des derniers jours de Titioro est, pour la petite histoire, le premier temple mormon construit sur un territoire français. Il a été inauguré en 1984.

Les adventistes, les pentecôtistes et enfin la présence d'une synagogue seront également abordés lors de ce tour de l'île.



Tahiti Tourisme a pour ambition d'organiser une sortie touristique par mois avec les Tere faati, les tere Na Uta, les tere Na Tai et maintenant la "route des temples, églises et mara'e du fenua".