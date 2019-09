Tahiti Tourisme rassure après la faillite de Thomas Cook

Papeete, le 23 septembre 2019 – Tahiti Tourisme a annoncé lundi midi que la faillite subite du voyagiste Thomas Cook et le rapatriement de 600 000 passagers à travers le monde ne devraient « pas ou peu impacter » les touristes en séjour en Polynésie.



Tahiti Tourisme a réagi lundi midi à l’annonce de la faillite du géant mondial du voyage Thomas Cook à travers un communiqué de presse rassurant pour les touristes actuellement en séjour en Polynésie française. En effet, la faillite du tour-opérateur annoncée dans la nuit de dimanche à lundi va contraindre les autorités à rapatrier pas moins de 600 000 touristes à travers le monde. « L’opération la plus importante pour des civils depuis la seconde guerre mondiale », indiquait le quotidien Le Monde lundi matin.



« Tahiti Tourisme s’est rapproché de ses représentants et de ses partenaires afin de confirmer si les touristes de Tahiti Et Ses Îles pourraient éventuellement être impactés », indique le GIE dans son communiqué. « D’après les informations recueillies, les touristes en séjour en Polynésie française ne devraient pas ou peu être impactés. Thomas Cook n’est pas un tour-opérateur qui vend la destination sur les marchés principaux pour Tahiti Et Ses Îles ou de manière très marginale. Le seul marché sur lequel Thomas Cook vend la destination est le marché français, et pour le moment, Thomas Cook France a annoncé qu’il reste en opération sur le marché français. Avec ses partenaires, ils recherchent des solutions pour protéger leurs clients français. Ils ont assuré que les réservations de leurs clients ne seraient pas affectées ».