Tahiti Tourisme prépare sa grand-messe

Ahitea, une saison 2 bilingue au cœur du fenua



Après le succès de la saison 1, l'émission Ahitea, consacrée au tourisme et à ses métiers revient en force en français et en tahitien avec plusieurs nouveautés. Présentée par le jeune et hyper motivé Tamatoa, l'émission cherche plus que jamais à aller au-delà de la carte postale traditionnelle. Diffusée sur les chaînes de Polynésie, Tamatoa va embarquer les téléspectateurs au cœur du fenua. Sa mission : donner envie à la population de s'investir dans le secteur.

Pour cela, le jeune ambassadeur du tourisme polynésien Tamatoa, également instituteur, va décliner chaque semaine pendant 15 minutes, trois rubriques consacrées à l’industrie et à l’économie du tourisme en Polynésie française.

Avec sa première rubrique "Immersion", le jeune animateur, du haut de son 1m87, va se vivre les expériences lui-même. Il participera à des activités touristiques ou partira à la rencontre d’un acteur du tourisme local. Tout cela en gardant du coin de l’œil les débouchés professionnels, dans des secteurs d’activités où les opportunités existent. Une petite rubrique Astuce sera intégrée à cette immersion, histoire de donner quelques petits tuyaux.

Dans la deuxième rubrique "Perspectives", Tamatoa mettra en avant le business du tourisme et notamment les bonnes nouvelles du secteur en termes d'emplois, de fréquentation touristique, d'événements… Tamatoa, qui avoue être très concerné par l'écologie, essayera de sensibiliser les acteurs du secteur à un tourisme durable, protecteur de l'environnement.

Enfin, dans la troisième et dernière rubrique "Le livre à questions", le jeune présentateur fera appel à un influenceur ou une personnalité qui ouvrira un livre contenant des instructions qu’il lira à haute voix. L’objectif de cette rubrique est de poster les réponses sur les réseaux sociaux afin que les influenceurs interrogés sur leur expérience du fenua les partagent et fassent à leur manière également, la promotion du fenua.