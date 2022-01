Tahiti Tourisme concentré sur le marché local

Tahiti, le 6 janvier 2022 – Après l'ouverture du Fare Manihini l'an dernier, les dispositifs Tīteti 'āi'a et les soutiens au tourisme intérieur, Tahiti Tourisme continue son action en faveur du marché local avec deux nouveautés : une émission de télé et un site internet de l'office du tourisme flambant neuf.



Dans un contexte international incertain, Tahiti Tourisme a présenté jeudi matin en conférence de presse ses nouveaux outils dédiés principalement au marché local. Il faut dire que les deux années passées ont été éprouvantes pour la destination. Les touristes empêchés ou effrayés de franchir les frontières se sont faits rares alors que les clients Polynésiens, eux, sont bien là. Alors autant miser sur ceux qu'on a sous la main. Si les efforts de promotion ne s'arrêtent pas pour autant sur les marchés internationaux, c'est surtout du marché polynésien dont il était question jeudi matin.



Et pour le booster, deux nouveaux supports ont été développés. Il s'agit tout d'abord de l'émission TV 'Ia ora na qui remplacera Ahitea après trois saisons d'existence. C'est la jeune Moeana Pont Lillo qui, pendant 18 minutes, animera l'émission articulée en trois rubriques : une interview invité, une portrait d'un professionnel du tourisme et enfin une expérience sur le terrain avec Tiga. Cette dernière, bien connue des téléspectateurs en tant que présentatrice d'Échappées Belles et Riding Zone, jouera cette fois-ci le rôle de "touriste pro" à la découverte des trésors de nos cinq archipels à travers des rencontres, des activités et des expériences. Le premier épisode sera diffusé ce vendredi à 19 heures sur TNTV.



Avec cette émission, Tahiti Tourisme souhaite remplir un double objectif : donner envie aux Polynésiens de voyager au fenua et sensibiliser la population aux enjeux du tourisme, en d'autres termes, expliquer que c'est important de bien accueillir les touristes.



​Un site internet "pratico-pratique"





Le site s'adresse aux Polynésiens (à noter d'ailleurs que les tarifs résidents seront visibles uniquement par les internautes connectés au fenua) mais aussi aux touristes déjà arrivés sur le territoire, à la recherche d'idées et de conseils pendant leur séjour. Les rubriques ont été conçues sur la base des principales demandes formulées par les visiteurs dans les bureaux d'information de l'office de tourisme au fenua, qui en reçoivent annuellement 60 000.



Ces deux nouveaux supports voient le jour un an après l'ouverture du tout nouveau bureau d'accueil Fare Manihini et après le lancement du dispositif Tīteti 'āi'a, des coupons voyage destinés à inciter les Polynésiens à voyager et dépenser au fenua. Une opération qui a été un succès puisque les 100 millions de budget qui lui étaient consacrés ont été utilisés. Elle sera reconduite en 2022, comme l'a annoncé Jean-Marc Mocellin.



L'autre nouveauté, c'est la refonte du site internet de l'office du tourisme www.tahititourisme.pf , à ne pas confondre avec le site internet institutionnel de Tahiti Tourisme destiné au grand public à l'international qui, lui, a vocation à "inspirer" et "donner envie de venir" en Polynésie, comme l'a précisé Jean-Marc Mocellin, directeur général de Tahiti Tourisme. Le site de l'office se veut "pratico-pratique", donc plus concret avec des adresses à piocher dans une base de données de 2 000 références, des sites touristiques (enfin) répertoriés, des bons plans et, à terme, une billetterie en ligne. Une rubrique agenda tenue à jour a aussi été créée avec l'ambition de devenir "une référence" pour les locaux.

L'émission 'Ia ora na

Sur TNTV , le vendredi à 19 heures, rediffusion le samedi à 12h10.

Sur Polynésie la1ère, le dimanche à 18 heures, rediffusion le mercredi à 14 heures.

Sur la page

80 500 touristes en 2021 Jean-Marc Mocellin, directeur général de Tahiti Tourisme, a pu revenir brièvement sur les chiffres de fréquentation de l'année qui vient de se terminer. Avec approximativement 80 500 touristes en 2021, la chute se chiffre aux alentours de -63% par rapport à 2019, en période précovid. C'est tout de même un peu plus qu'en 2020, année durant laquelle seulement 77 000 touristes avaient visité la Polynésie.

