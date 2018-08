Tahiti Tourisme : "Stay at a Tahitian Guest House", une nouvelle marque pour les pensions de famille

PAPEETE, le 27 août 2018 - La petite hôtellerie est un secteur disparate difficile à vendre pour les agences de voyage mais aussi difficile à acheter pour les touristes qui ne savent pas trop à quoi se fier. Tahiti Tourisme a donc décidé de lancer sa propre marque afin "d'unifier les structures".



La petite hôtellerie familiale représente 270 structures réparties sur 39 îles et propose environ 1300 chambres.



Les différents acteurs du Tourisme, et les voyageurs eux-mêmes ont fait remonter un constat majeur, le produit est hétérogène et les clients ont dû mal à s'y retrouver. En effet, si le niveau de connaissance des pensions de famille est connu en France, ce n'est pas le cas des marchés internationaux. "Marketinguement parlant, le niveau de connaissance de ce produit est différent et disparate selon les marchés. Le but était de développer une marque "Tahitian Guesthouse" pour unifier ces structures en petite hôtellerie familiale." En effet, la multiplicité des marques de référencement sème souvent le trouble chez le client. C'est pourquoi Tahiti Tourisme a décidé de développer la marque "Tahitian Guesthouse" afin d'unifier les structures sur le plan marketing." explique Vaihere Lissante directrice marketing et communication.



Du côté des pensions de famille, l'accueil est mitigé, "nous sommes très contents d'apprendre le lancement de cette marque", indique Melinda Bodin, présidente qui regrette cependant ne pas avoir été assez consultée et que cette nouvelle marque fasse doublon avec la plateforme de l'association de la petite hôtellerie familiale. Elle admet néanmoins "c'est super! J'applaudis ce travail, bien sûr que c'est comme ça qu'il faut qu'on voit les choses."



Le but cette marque est de raconter l'histoire de cette petite hôtellerie familiale sur les différents marchés. "Nous voulons montrer aux touristes que même en petite hôtellerie familiale on peut profiter de ce décor paradisiaque de ces lagons leu turquoise et les plages de sable blanc", explique Vaihere Lissant qui conclut, "la petite hôtellerie familiale c'est la clef à l'authenticité polynésienne."