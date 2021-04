Tahiti Ti’a Mai du 1er au 10 juillet

Tahiti, le 22 avril 2021 - La Maison de la culture a dévoilé mardi le programme du Tahiti Ti’a Mai, le festival des chants et danses traditionnels. Tahiti Ti’a Mai permettra aux groupes de se produire sans les contraintes du concours classique organisé lors du Heiva. C’est d’ailleurs pour célébrer les 140 ans du Heiva i Tahiti que ce festival a été pensé par le ministère de la Culture et la Maison de la culture.



Pour l’événement, 14 groupes sont inscrits en catégorie hura et 10 en catégorie tārava. La cérémonie d’ouverture se tiendra le mardi 29 juin 2021 avant les spectacles de danses et de chants du jeudi 1er au samedi 10 juillet à To’ata. Le programme peut encore être soumis à modifications notamment en raison du retrait parfois tardif de groupes et des consignes sanitaires en vigueur.