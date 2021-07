Tahiti Ti’a Mai : Festivités retrouvées

Tahiti, le 30 juin 2021 - La cérémonie d'ouverture du festival Tahiti Ti'a Mai s'est tenue mardi soir sur la scène de To'atā. Un lancement qui marque le retour très attendu des festivités du Heiva sous un format inédit après les annulations de l'an passé.



Tahiti Ti’a Mai reprend le nom d'un 'aparima de Coco Hotahota qui avait été interprété par Temaeva, en 1984, après la dévastation causée par le cyclone Veena un an plus tôt. Un appel à se relever et à la résilience qui fait écho à la crise sanitaire du Covid-19 ayant entrainé l'annulation ou le report de l'ensemble des événements culturels l'année dernière. Le festival Tahiti ti'a mai, organisé du 1er au 10 juillet sur la place To'atā dans un contexte sanitaire inédit, se présente comme un nouvel élan et porte un message incitant à faire perdurer les traditions malgré les difficultés rencontrées. Il s'agit du 140e anniversaire du Heiva, la plus ancienne manifestation populaire de la région océanienne.



Tous sur scène



C'est dans un contexte sanitaire inédit que le festival va permettre aux troupes de se produire sans les contraintes du règlement d'un concours classique et la présence d'un jury pour noter leurs prestations. La cérémonie d'ouverture, organisée mardi soir, a permis de réunir sur scène, pour la première fois, l'ensemble des acteurs des festivités du Heiva : danseurs, chanteurs et musiciens bien sûr, mais aussi les tū'aro mā'ohi, les 'aito, les artisans et les miss, élues quelques jours plus tôt.



Cette soirée inaugurale a rendu hommage aux grandes figures du Heiva i Tahiti comme Coco Hotahota, Mamie Louise Kimitete, Jean-Claude Teriierooiterai, Tom Urima et Teupoo Temaiana. Une cérémonie d'ouverture pour renouer avec l'ensemble des traditions culturelles polynésiennes.