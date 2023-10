Tahiti Swimming Dream : Nael Roux établit un record entre Tahiti et Moorea

Tahiti, le 1er octobre 2023 - The Ocean Swimming Race programmée samedi et qui proposait aux nageurs une traversée entre Punaauia et la plage de Temae à Moorea a clôturé la deuxième édition de la Tahiti Swimming Dream organisée par la Fédération tahitienne de natation et qui a pour but de promouvoir la nage en eau libre. Naël Roux a établi un record samedi en bouclant les 24 km en 5h38’ et devancé l’Américain Alex Kostich qui a effectué la traversée en 5h40’.



C’est un formidable défi qui était proposé samedi aux participants de The Ocean Swimming Race avec une traversée entre Tahiti et Moorea en plein océan sur la majorité du parcours annoncé sur une distance de 22 km mais qui en faisait 24 en réalité d’après les montres GPS de certains nageurs. Trois d’entre eux ont relevé le challenge de parcourir la distance en individuel, les autres participant en relais de 3 à 8 nageurs selon les équipes. L’Américain Alex Kostich partait du site Les 3 pontons de Taapuna à Punaauia à 6 h 20, Naël Roux s’élançant à son tour 2’ 30’’ plus tard. Tous deux effectuaient la traversée en équipement standard soit sans palme, masque et tuba, Pascal Maillard le troisième individuel en lice s’équipant du matériel précité. Les départs en relais s’effectuaient ensuite toutes les 2’ 30’’ pour permettre aux bateaux suiveurs et ravitailleurs de garder leur distance les uns par rapport aux autres.



La participation globale s’élevait à 55 nageurs et nageuses. Alex Kostich, un spécialiste expérimenté (52 ans) qui fut plusieurs fois champion des Etats-Unis en eau libre et qui compte la traversée du détroit de Gibraltar à son actif imprimait son rythme devant dans un océan plutôt calme mais dont les conditions vont se durcir aux abords de Moorea. Mais Naël Roux était également bien dans le rythme et l’écart entre les deux nageurs restait constant. C’est après le difficile passage de la passe de Vaiare qu’Alex Kostich avait un coup de mou alors que Naël Roux continuait à nager au rythme de 1’ 14’’/1’ 15’’ aux 100 mètres. Le sociétaire du Cercle des Nageurs de Polynésie revenait à hauteur de l’Américain et tous deux prenaient pied ensemble sur la plage de Temae. Naël Roux réalisait un chrono record en 5 h 38’, Alex Kostic bouclait lui son parcours en un peu plus de 5 h 40’.



Naël Roux :’’ Satisfait d’avoir relevé le défi’’



Naël Roux enrichissait encore un peu plus son palmarès en haut libre après avoir remporté la Channel Race quinze jours auparavant entre Raiatea et Taha’a mais sur une distance (5,6 km) sans commune mesure avec celle de samedi. Le jeune homme (17 ans) a évoqué son expérience qui constituait pour lui une grande première : ’’J’ai eu un coup de stress au début car j’ai croisé un requin tigre à Punaauia mais ensuite c’était sympa pour nager car les conditions étaient plutôt calmes pendant une bonne partie de la traversée même si la houle a changé plusieurs fois de côtés. Par contre, c’était plutôt costaud à l’entrée de la passe de Vaiare avec des creux de trois mètres avant d’aborder un final plus tranquille dans le lagon. J’avais l’Américain devant moi mais pendant la traversée, je n’ai pas cherché à revenir sur lui car mon but c’était d’abord de finir la course. Mais dans le final j’ai vu qu’il faiblissait et comme j’étais bien, j’ai fait en sorte de la rattraper. J’avais déjà fait une traversée entre Tahiti et Moorea il y a deux ans lors de la première édition de la Swimming Dream mais c’était en relais et sur une distance plus courte. C’est la première fois que je participais à une course aussi longue en individuel. Je savais que ça allait être dur mais je m’attendais à pire et finalement, j’étais bien en fin de course. Au-delà du chrono, ma satisfaction c’est d’avoir relevé le défi’’.



Les participants recevaient tous leurs lots finishers avant qu’ils se restaurent avec un déjeuner tahitien organisé sur la plage de Temae. Naël Roux était bien évidemment le personnage vedette de la remise des prix. La deuxième édition de la Tahiti Swimming Dream a donné un peu plus de relief à la discipline de la natation en eau libre, une pratique tout à fait adapté à la géographie du fenua baigné par les lagons et l’océan.

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 1 Octobre 2023 à 11:37 | Lu 363 fois