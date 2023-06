Tahiti Pole Art : une soirée de compétition et de show

TAHITI, le L’école de Pole dance Tahiti Pole Art organise une soirée en deux temps samedi. Elle débutera par une compétition à laquelle 28 élèves sont inscrites, pour s’achever par le gala de l’école. Intitulé “Flashback”, ce spectacle raconte l’histoire de Hiaani et de son voyage dans le temps avec en fond musical les tubes les plus emblématiques de ces 60 dernières années.



C’est la deuxième fois que l’école Tahiti Pole Art organise une compétition de pole dance (catégorie pole sport) sur le territoire. Et elle aura lieu ce samedi au Grand théâtre de la Maison de la culture. “ Il s’agit d’un événement calqué sur les modèles et standards des compétitions internationales ”, insiste Vaiana Mahinui, fondatrice et directrice Tahiti Pole Art.



Vingt-huit candidates doivent se succéder sur la scène. Elles seront réparties par tranche d’âge – moins de 12 ans et entre 12 et 18 ans – et classées par niveau (de 1 à 3 pour les moins de 12 ans et 2 et 3 pour les plus de 12 ans). Chaque candidate devra présenter un enchaînement de figures imposées pour une prestation de 2 minutes à 2 minutes trente. Depuis février, trois professeures de l’école se rendent disponibles pour accompagner les candidates dans la construction de leur enchaînement.



Des performances remarquables



“ Un jury composé de trois membres attribuera des notes en respectant un code de pointage existant ”, détaille Vaiana Mahinui qui promet des performances remarquables. Elle explique que le pole dance est une activité qui se démocratise depuis peu. Les cours ouverts aux enfants et adolescents (- de 18 ans) restent rares en métropole comme dans de nombreux pays du monde. “Tahiti Pole Art est une des plus grosses écoles de France, dans le sens où elle est parmi celles qui comptent le plus grand nombre d’enfants inscrits”, affirme la directrice. Certaines élèves ont déjà 5, 6 voire 7 années d’entraînement. “ Les plus de 12 ans qui se présenteront en niveau 3 peuvent prétendre à des compétitions internationales. ”



L’activité s’organise petit à petit. Les pays fédèrent leurs pratiquant, mettent en place des compétitions en espérant toujours plus de reconnaissance et, à terme, une inscription de la discipline aux Jeux Olympiques. En attendant, en France il existe désormais un championnat qui permet ensuite de participer au championnat du monde en Italie. “ Je vois les compétitions sur le territoire comme un tremplin vers cet objectif. Nous ouvrirons une classe dédiée dès l’année prochaine. ”



Samedi, les candidates promettent de faire le maximum. Elles seront rejointes après la compétition par une partie des 200 élèves de l’école pour assurer le gala de Tahiti Pole Art. À cette occasion, Hiaani, élève, personnage principal du gala, contera l’histoire d’un disque vinyle qu’elle découvrit par hasard et qui lui permit de faire un voyage dans le temps jusque dans les années 1960.



Pratique



Tahiti pole Art propose la 2e édition de sa compétition de pole danse de 18h30 à 19h30 ce samedi 17 juin au Grand théâtre. Elle sera suivie du gala de l’école dès 19h30. La soirée se conclura par une remise des médailles et prix des candidates à la compétition.

Tarif : 3 000 Fcfp, en vente à l’école.



Contacts



FB : Tahiti pole Art

Tél. : 87 79 85 15

[email protected]

Rédigé par Delphine Barrais le Mercredi 14 Juin 2023 à 17:06 | Lu 1648 fois