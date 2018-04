Tahiti Pearl Regatta : le parrain Loïck Peyron débarque au fenua

La 15ème édition de la Tahiti Pearl Regatta se déroulera du 7 au 12 mai 2018 entre les îles de Raiatea, Bora Bora et Taha’a. Après deux jours de festivités et d’ateliers pour les population et les concurrents au Village de la TPR, à Uturoa, les participants s’affronteront sur un parcours composé de 8 étapes, dont deux traversées inter-îles entre Raiatea et Bora Bora, 4 « banane » en lagon, un longe-côte à l’est d e Raiatea et la fameuse « Tahitian Pearl Race » autour de Taha’a. Trois soirées à thèmes rythmeront la compétition. Une cinquantaine d'équipages locaux et internationaux sont attendus sur la ligne de départ.



Les inscriptions sont ouvertes depuis début avril, via un formulaire en ligne disponible sur www.tahitipearlregatta.com. Attention, une majoration est appliquée pour les inscriptions tardives à partir du 29 avril.