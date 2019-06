"Tahiti PK0", une série policière qui s'imprègne du mana polynésien

Edouard Montoute

Acteur



"On manque cruellement de moyens"



"Le tournage se déroule bien parce qu'on est entouré de personnes intéressantes, joyeuses, de bonne volonté et de bonne qualité. On est dans de très beaux décors naturels, le projet est très intéressant et le côté un petit peu plus compliqué, c'est qu'on manque cruellement de moyens et c'est problématique à la télévision. Là, on fait six fois 26 minutes en une quinzaine de jours, ce sont des délais voire impossible à tenir et on va les tenir, on n'a pas le choix. Il faut une bonne préparation, et les gens qui sont à l'initiative de ce projet, comme Marie-Eve Tefaatau, quand on la rencontre, on a envie de se battre pour elle. Pareil pour Jean-Marie Laronze. Pour ma part, c'est Vincent Trisolini qui m'a fait venir ici et il peut me demander ce qu'il veut et je le fais. Mais, c'est vrai que c'est compliqué. Ce sont des gens qui ont le cœur sur la main, on a envie de leur faire plaisir, donc on vient, on joue le jeu et on espère que s'il y a une saison 2, ce ne sera pas dans les mêmes conditions. En tout cas, j'aimerais bien venir donner des cours d'arts dramatiques, je veux faire ça en Guyane, en Martinique, à la Réunion et pourquoi pas ici. Ça me tenterait bien, surtout s'il y a une saison 2. J'ai fait de la télévision, du cinéma, du théâtre, des publicités… Maintenant, j'ai envie de réaliser, de diriger des comédiens et d'être dans la transmission du savoir, ce qui me permet de découvrir d'autres personnes et d'autres façons de jouer, en passant le relai aux autres."