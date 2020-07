Tahiti Ora fait son show au tamure marathon qu'il organise

TAHITI, le 3 juillet 2020 - La troupe Tahiti Ora organise un tamure marathon demain dans les jardins du musée de Tahiti et des îles. Plusieurs danses seront proposées pour animer l’événement.



" Notre troupe organise un tamure marathon pour récolter des fonds et pour pouvoir honorer nos factures qui restent impayées en raison de l’arrêt des évènements, Heiva inclus, dû au Coronavirus ", explique Tumata Robinson.



Tumata Robinson danse depuis l’âge de 7 ans. Elle a participé à son premier Heiva en 1984. Elle a formé sa troupe à l’âge de 17 ou 18 ans. Depuis, exception faite d’une période de dix ans, elle n’a jamais arrêté la danse. Depuis 2008, elle est à la tête de Tahiti ‘ora pour qui elle continue à fabriquer les costumes.



En plus du marathon, prévu en fin de programme, des représentations de l’école et de la troupe Tahiti ‘ora sont prévues. Une quarantaine de danseuses, venues pour la participation au Heiva i Tahiti, danseront un ‘ote’a. Ensuite, une partie des élèves de l’école de danse fera quatre passages. Le spectacle se terminera par quatre danses de la troupe. " En tout, nous serons 70 artistes sur scène, entre les filles et les boys du Heiva, la troupe Tahiti 'Ora et les élèves de l’école de danse ", annonce Tumata Robinson.



Tahiti Ora est une troupe qui tourne toute l’année. Elle avait en plus, cette année, recruté pour le Heiva. Elle comptait donc 200 artistes en début d'année. Pourtant, l’annulation du Heiva i Tahiti en 2020, est " normale " affirme la fondatrice de Tahiti'ora. " On ne pouvait pas faire autrement, mais l’impact a été énorme sur ma troupe. C’est comme si un train était tombé subitement en panne pendant des mois, on attend maintenant de voir s’il va pouvoir redémarrer. "