Tahiti Nui Helicopters se prépare à décoller

Tahiti Nui Helicopters peut en effet s'appuyer sur Air Tahiti Nui et toutes ses antennes commerciales qui vendront les prestations de Tahiti Nui Helicopters. « Les clients d'Air Tahiti Nui pourront bientôt cumuler ou utiliser leurs miles avec la société Tahiti Nui Helicopters et vice-versa », souligne Laurent Touvron, directeur d'exploitation de Tahiti Nui Hélicopters. TNH pourra aussi compter sur le soutien logistique et juridique de la compagnie au tiare. Propriétaire de plus de 50 hélicoptères, HBG possède en stock de nombreuses pièces de rechange qu'elle pourra mettre rapidement à disposition de TNH.



Dans le hangar de Faa'a, Laurent Tevron présente les trois appareils. « Voici, les deux EC 135. Six passagers, en plus du pilote, peuvent monter à bord », détaille-t-il. C'est ce type d'appareil qui assurera le transfert inter-îles et les évasans. « Actuellement, le seul hélicoptère capable de faire des évasans c'est le Dauphin du haut-commissariat. L'avantage de notre appareil c'est qu'il coûte moins cher que le Dauphin. En revanche, on n'a pas les mêmes capacités en terme de distance franchissable », ajoute-t-il. « Le Dauphin peut aller jusqu'à Rapa, les EC 135 ne peuvent pas. On peut faire facilement toutes les îles de la Société et aller aux Tuamotu Ouest. »