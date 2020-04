Tahiti-Moorea la liaison rétablie

Tahiti, le 29 avril 2020 – Les rotations entre Tahiti et Moorea ont repris leur cours normal ce mercredi. L’occasion pour les deux compagnies maritimes de faire un bilan des changements opérés depuis le début de la crise sanitaire.



Lundi, le haut-commissaire, Dominique Sorain, et le président de la Polynésie française, Édouard Fritch, ont annoncé que la circulation entre Tahiti et Moorea serait rétablie et les passagers ne devront plus présenter d’attestation pour effectuer la traversée. Ainsi, les deux compagnies maritimes Aremiti et Terevau ont mis à jour leurs “horaires spéciaux” post-confinement. L’occasion de faire un bilan des changements opérés depuis l’arrêt des rotations entre Tahiti et l’île Sœur.