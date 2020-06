Tahiti Air Charter va desservir Maupiti

Tahiti, le 18 juin 2020 - Alors que la compagnie Air Tahiti n’a pas toujours pas décidé de reprendre ses vols vers Maupiti, la compagnie Tahiti Air Charter va relier cette île à Bora-Bora et Raiatea, à raison de trois jours par semaine et cela pour une durée d’au moins six mois.



A l’arrêt depuis le début du confinement le 21 mars dernier, le petit aérodrome de Maupiti va enfin pouvoir retrouver un peu de vie. En effet, le Conseil des ministres a pris ce mercredi un arrêt autorisant la compagnie Tahiti Air Charter à effectuer des liaisons aériennes régulières entre Maupiti, Raiatea et Bora Bora, trois fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis.

L’opérateur avait déjà été sollicité par les autorités du Pays durant la période de confinement pour assurer des vols d’évacuation sanitaire entre les îles Sous-le-Vent.



La reprise des vols domestiques réguliers par la compagnie Tahiti Air Charter est fortement souhaitée par la commune et les services du Pays. Ce programme de lignes régulières entre Maupiti et les autres îles-Sous-le-Vent devrait permettre un début de reprise économique pour les pensions de famille et le maintien des emplois.

Tahiti Air Charter va proposer un programme de vol à bord de son appareil Cessna 208 Gran Caravan, d'une capacité maximale de 8 passagers, sur une première période de six mois. Si les essais s'avèrent satisfaisants, le Pays envisage de pérenniser ce programme. L’opérateur poursuivra, en parallèle de ses vols réguliers, son activité de vols à la demande.