Tahiti Air Charter atterrit à Maupiti

Raromatai, le 27 juillet 2020 – Depuis vendredi dernier, la compagnie aérienne Tahiti Air Charter, de la société Degage, propose des vols entre Raiatea, Bora Bora et Maupiti trois fois par semaine.



La transformation d'un hydravion 8 places en version terrestre (en enlevant les flotteurs) afin de desservir quelques îles Sous-le-Vent est venue apporter une offre qui devrait ravir touristes et résidents. Le premier vol inaugural avec passagers a eu lieu vendredi. En partance de Raiatea, Philippe et Stéphane, les pilotes, ont pris en charge un couple de touristes parisiens à Bora Bora pour les acheminer sur Maupiti.

Suite à la crise sanitaire durant laquelle la compagnie aérienne locale Air Tahiti a décidé de restreindre sa desserte sur Maupiti, alors même que Tahiti Air Charter a pratiqué près de cinq cents évasans sur les Îles Sous-le-Vent pendant cette période, l’idée de programmer trois vols réguliers par semaine a germé dans les têtes des dirigeants. Du coup chaque lundi, mercredi et vendredi tout un chacun aura dorénavant la possibilité dans la journée d’effectuer la boucle Raiatea-Bora-Maupiti dans un sens le matin et dans l’autre l’après-midi.

Les tarifs sont alléchants car ils sont quasiment identiques à ceux de Air Tahiti, voire légèrement moins chers avec une franchise bagage identique de 15 kg.

Seul petit inconvénient, vous ne pourrez pas emporter de fret supplémentaire en soute.

Ces rotations ne viennent pas en concurrence à la compagnie locale officielle, mais bien en complémentarité. L’avantage par exemple est qu’un patient en provenance de Bora Bora le matin pourra regagner son domicile en fin de journée après ses examens à l’hôpital d’Uturoa sans avoir à chercher un hébergement comme c’était le cas auparavant. Pour les démarcheurs, cette nouvelle ligne est une aubaine pour leur commerce.

Les deux passagers arrivés à Maupiti étaient enchantés de leur court vol, en tout confort et toute sécurité, avec une visibilité parfaite sur les beaux lagons turquoise de nos eaux.

Le pilote Stéphane Razain a tenu à préciser : " Nous pouvons en une demi-heure, à la demande, enlever les sièges de l’avion pour le transformer en cargo avec une capacité de une tonne ".

Ce à quoi le maire de Maupiti a répondu : " probablement une aubaine pour nos commerçants locaux, surtout les nombreuses pensions de famille, qui pourront éventuellement se grouper pour faire venir du fret en urgence. La seule rotation mensuelle du bateau administratif n’étant parfois pas suffisante ".