Taha'a : la saison de récolte de vanille a démarré

Tahaa, le 6 juin 2021 - À Taha'a, la saison de la récolte de vanille a démarré. Comme chaque année, les producteurs se réunissent pour la tournée de coupe et pesée. Celle du mois de juin, a enregistré un total de 1 430 kilos, une quantité jugée plutôt faible.



La saison de la récolte de la vanille est lancée dans les Raromatai. À Taha'a, la semaine dernière, et comme chaque année, les producteurs des districts de Tapuamu, Tiva, Patio, Hipu, Haamene, Vaitoare, et Poutoru se retrouvent lors de la tournée de coupe et pesée. Pour cette tournée, les vaniculteurs de l’île ont comme d'habitude, d'abord coupé leurs précieuses gousses afin qu'elles soient pesées, le prix plancher était fixé à 7 000 Fcfp le kilo.La partie de l’expertise avant la pesée est supervisée par le comité de représentation, élu par les vaniculteurs du district, et assisté par l’Epic Vanille. Le tri est la première étape du processus, le critère de sélection étant la maturité des gousses. Ensuite, elles sont pesées et enfin vendues.



Pour cette récolte du mois de juin, avec environ 1 430 kg, la quantité n’était malheureusement pas au rendez-vous. Selon l’Epic Vanille qui régit le secteur, cette situation serait due à une période de renouvellement de la culture pour plusieurs d’entre eux, notamment chez les plus gros producteurs, autant de gousses non récoltées. De plus, il a été remarqué que certaines gousses ont été coupées un peu trop tôt. Selon les informations obtenues auprès de certains vaniculteurs, les vols de vanille dans les champs inciteraient certains à les cueillir un peu plus tôt.



À noter qu'une toute nouvelle équipe de jeunes acheteurs s'est fait remarquer lors de cette tournée. Il s'agit de Lawrentz Loska, chargé de la négociation et Teriimana Tetuanui-Tinorua, chargé de la qualité, qui ont fait leur entrée dans le monde de la négociation de l'or noir de Taha'a, pour la société Vanille du Pacifique.

La prochaine tournée de coupe et pesée est prévue du 3 au 5 juillet.