Taekwondo - President's Cup : Le bilan sportif et humain est positif

Parole à Anne-Caroline Graffe :



Un événement important cette President’s Cup ?



« Tout à fait, c’est le premier événement que l’on accueille comme ça en Polynésie. Pour moi qui ait l’habitude de voir ce genre d’événement ailleurs dans le monde, c’est une fierté. C’est vraiment chouette de voir des compétiteurs de très haut niveau puisqu’on a des médaillés mondiaux qui sont venus combattre à Tahiti, c’est vraiment magnifique. »



Une opportunité pour les taekwondïstes polynésiens ?



« Oui, totalement, car ici c’est l’expérience qui vient à nous. Cela coute très cher pour nous de faire des compétitions puisque on est très éloignés. Là on a l’occasion d’avoir beaucoup de compétiteurs expérimentés sur le même site à portée de main, c’est vraiment top. »



Un bilan général ?



« Dans l’ensemble, il y a vraiment un potentiel et du talent chez les Polynésiens, cela fait des années que je le dis. Maintenant il manque de l’expérience, c’est parfois là que les combats basculent pour nous, en tous cas dans les combats que j’ai vu. On est bons dans les débuts, après mais face à quelqu’un de plus expérimenté, cela ne penche pas en notre faveur au final. Par contre, ceux qui ont un peu plus l’habitude de partir à l’extérieur, on les retrouve dans les finales, comme Tuarai Hery ou Barbara Louis. Cela prouve qu’on a le talent, si on a les moyens d’aller échanger un peu avec l’extérieur, ça donne des résultats. »



Ton actualité ?



« J’ai enchainé pas mal de compétitions en début de saison, je me suis blessée au mois de mars aux ligaments croisés. J’ai dû m’arrêter pour éviter l’opération. Je suis rétablie et je reprends à peine les entrainements donc j’ai pas pu me présenter, j’ai les boules ! J’ai mal au cœur de voir la compétition sans pouvoir y participer. Pour compenser, je donne un petit coup de main aux petits jeunes. »



« En parallèle, je travaille sur un projet sport-santé qui va se dérouler en Polynésie en septembre, la Fête du Sport, un événement qui aura lieu le 22 et 23 septembre au Mahana Park à Paea. Je repars en métropole dimanche prochain pour la rentrée à l’Insep puis je reviendrai en septembre pour la mise en place de l’événement. Après, ce sera tout schuss sur les Jeux de Tokyo de 2020. » Propos recueillis par SB