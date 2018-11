Taekwondo - Open de France : Le bronze pour Tuarai Hery

Malgré les problèmes que connaît le taekwondo polynésien, nos athlètes continuent de briller à l’extérieur. Après la médaille olympique d’Anne-Caroline Graffe, les titres de champion de France élite de Remuera Tinirau, Raihau Chin ou encore Waldeck Defaix, le jeune Tuarai Hery participait ce week-end à l’Open de France, au stade Pierre de Coubertin.



Tuarai Hery, formé au club de Punaruu, a pu remporter une belle médaille de bronze à l’issue de ses combats. SB



Parole à Tuarai Hery :



Quelques mots sur ta participation ?



« J’ai eu au total quatre combats. J’ai sorti le vice-champion de France au premier tour. Ensuite, je suis passé en quart contre le Français le mieux classé de la catégorie. C’était très serré. Il menait 6-1 à la fin des deux premiers rounds. Au troisième round, j’ai pu placer un beau retourné qu’il l’a touché au visage. Cette action m’a rapporté cinq points et m’a permis de revenir à six-six. Je me suis finalement imposé 12-8. »



Et le combat suivant ?



« En demi-finale, je me suis retrouvé face à un Anglais réputé. Je me suis blessé pendant le combat avec lui, donc cela m’a complètement gâché le combat. Cette participation est en tous cas une très belle expérience. Je remercie ma famille ainsi que tous mes sponsors. » Propos recueillis par SB