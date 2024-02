Taekwondo : Le Tahitian Martial Spirit brille aux US Open

Tahiti, le 19 février 2024 - Quatre athlètes du club de Taekwondo Tahitian Martial Spirit ont représenté fièrement la Polynésie française lors prestigieux U.S Open Championships 2024, qui s'est tenu à Reno, aux États-Unis, du 16 au 18 février derniers.



L'événement a attiré plus de 1 200 compétiteurs de divers pays, et les athlètes ont fait honneur à leur île en se distinguant dans plusieurs catégories.



Le 16 février, Kamakea Tiapari s'est illustrée en atteignant les huitièmes de finale dans la catégorie Junior féminine -52 kg, tandis que Veihea Van Bastolaer a atteint les quarts en catégorie Cadets 55 kg. Uratini Maeta, pour sa première participation à cette compétition, décroché une médaille d'or Youth +40 démontrant ainsi son talent et détermination.



Le lendemain, le 17 février, Rahiti Iorss s'est également distingué en atteignant les quarts de finale dans la catégorie Sénior masculine -74 kg.



Leur coach, Teahi Iorss, a exprimé sa satisfaction quant aux performances de ses athlètes, soulignant la médaille d'or remportée par Uratini Maeta comme le fruit de jours d’entrainements intenses. Il a également souligné qu'il reste encore du travail à faire, mais que l'équipe se rapproche de ses objectifs



La prochaine étape pour le Tahitian Martial Spirit sera l'International Taekwondo Festival, prévu 18 mai à Los Angeles, en Californie. Coach Teahi a l'intention d'emmener une dizaine d'athlètes supplémentaires acquérir davantage d'expériences et y représenter dignement la Polynésie française.



Bertrand Prévost

Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 19 Février 2024 à 18:45 | Lu 157 fois