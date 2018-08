Taekwondo - Championnats d'Océanie : " Il faut rester sur cette image positive "

Parole à Sylvain Defaix, coach à Tefana :



Trois jours de compétition importants pour le taekwondo polynésien ?



« Oui, notamment sur le plan sportif. C’était la première fois qu’il y avait deux compétitions internationales avec des athlètes de très haut niveau. Lors de la Président’s Cup, on a eu des athlètes qui étaient présents dans le Top 10 mondial. Lors des Océania, avec les Australiens, on a vu des athlètes qui sont dans l’optique des Jeux Olympiques de 2020 et de 2024 donc il y a eu du très haut niveau. Ceux qui ont décroché des médailles ont dû aller les chercher très loin. »



Des résultats de bon augure pour l’avenir ?



« Si l’on prend les catégories cadet, on a fait pas mal de médailles d’or. On est tombés sur des étrangers et le niveau est en progression. En junior, lorsqu’il y avait des étrangers dans les catégories, ceux qui ont fait des médailles, c’était face à un bon niveau. Au niveau des séniors, on a eu Hinavai Tepea qui a obtenu l’or à la Président’s Cup mais qui perd de peu au premier tour lors des Océania, les combats étant très durs. »



« On a vu Peter Babka qui perd de pas grand-chose en demi au point en or. On a du niveau, on a des gens qui sont là depuis un petit moment, qui travaillent, et on voit aussi qu’on a des jeunes qui arrivent et qui devraient pouvoir aller s’exprimer à l’extérieur. Le fait de voir tout ça ici, cela fait réfléchir les gens, cela les incite à prendre plus sérieusement les préparations. »



« Un athlète comme Jaysen Ishida, l’Américain, il doit avoir le même âge que Tuarai Hery. Il a un objectif, il vient ici pour prendre des points, il va ensuite en Russie pour prendre des points, il voyage seul…Cela demande de l’investissement, de la logistique. Si on veut avoir des jeunes au top du top qui partent d’ici, il faudra travailler ensemble. »



Un dernier mot, un remerciement ?



« J’aimerais remercier tout le taekwondo polynésien. On a vu pendant trois jours les trois entités. Notre seul souhait, c’est que les dirigeants restent sur cette image positive, puisqu’on a des athlètes qui se sont éclatés, qui se sont bien battus. On voit qu’on a tout à bénéficier dans le partage des choses, donc voilà, moi je prône l’ouverture. » Propos recueillis par SB