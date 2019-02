Taekwondo – Championnat de France : Tuarai Hery champion de France élite

Le Tahitien originaire de la côte ouest de Tahiti Tuarai Hery participait ce week end aux championnats de France de taekwondo sénior à Lyon, en métropole. Tuarai Hery a pu s’imposer et monter sur la plus haute marche du podium dans la catégorie + de 87 kg. Après Remuera Tinirau , Raihau Chin, Waldeck Defaix, c’est donc au tour de Tuarai Hery de devenir champion de France élite. A l'Insep depuis septembre dernier, il a pu compter sur le soutien d'Anne-Caroline Graffe, entre entres, pour remporter ce titre majeur.



Avec un genou endolori, il a pu s'imposer en finale à la dernière seconde et d'un seul point (9-8), une victoire à l'arraché qui en dit long sur son mental de compétiteur. Retrouver son interview intégrale et exclusive dans votre Tahiti Infos papier de lundi. Tuarai Hery remerçie ses sponsors et partenaires comme Teva Import, Air Tahiti Nui, The Gym Tahiti, son coach, sa famille et ses amis pour leur soutien. SB



+87 kg

1. Tuarai HERY PACA - A.U.C.

2. Omar EL YAZIDI OCCITANIE - MMMTKD

3. Félix REGNIER IDF - PARIS TEAM TAE

3. Christian AMBANG IDF - TAEKWONDO ÉLI