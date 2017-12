Ta'urua i Faa'a : les concours de chants et danses traditionnels démarrent ce vendredi soir

FAA'A, le 22/12/2017 - Les festivités du Ta'urua i Faa'a continuent. Ce vendredi soir, place au concours de la plus belle crèche de Noël, suivi de la première soirée de concours de chants et danses traditionnels. Un événement que vous pourrez apprécier à partir de 18 heures, au Motu Ovini.



Après le concours de danse moderne cette semaine, place ce vendredi soir à la première soirée de concours de chants et danses traditionnels, au Motu Ovini à Faa'a.



Mais avant cela, les membres du jury devront élire la plus belle crèche de Noël parmi celles réalisées par les quartiers participants aux festivités du Ta'urua i Faa'a.



Le rendez-vous est donc donné à partir de 18 heures.



Demain, samedi 23 décembre, une soirée de boxe sera mise en place par l'association Team fighting soul.



Mardi et mercredi soir, reprise des concours de chants et danses traditionnels. Un défilé de chars fleuris est prévu pour jeudi soir.



La grande soirée de remise des prix des différents concours du Ta'urua i Faa'a, se tiendra vendredi soir.