TURU ORA, la mutuelle de santé créée par des Polynésiens pour des Polynésiens

TURU ORA est une mutuelle de santé née de l’initiative altruiste d’une poignée d’entrepreneurs de Tahiti. : Stéphane CHIN LOY, Kolka MULLER, Josy DERUDDER, Claude OLIK, Christine TEMARII et Fred SAGUES, avec l’aide de Mademoiselle Tevaite CHIN LOY, la directrice administrative, qui s’est investie avec dévouement et enthousiasme dans cette entreprise, après avoir suivi une formation dans la Mutuelle sœur de Nouvelle Calédonie.



TURU ORA, (« Aide à la Vie » en tahitien) porte bien son nom. Elle n’a qu’un but, et il est d’ordre social : aider la population de Polynésie française à payer leurs dépenses de santé, sans cesse grandissantes…



Comment ça marche ? PUBLIREPORTAGE - Tahiti, le 3 février 2022 - C’est simple : lorsqu’un adhérent de TURU ORA dépense 100 F de frais médicaux, la CPS lui en rembourse 70%, et TURU ORA lui rembourse 30% sur la base de remboursement et du plafond de remboursement de la CPS.



Ainsi, en adhérant à TURU ORA moyennant le paiement d’une modique cotisation mensuelle, les frais médicaux d’un adhérent en cas de maladie lui sont remboursés à 100%. Le remboursement réalisé par TURU ORA s’applique aussi bien aux honoraires du médecin qu’aux dépenses de médicaments, aux soins dentaires, aux séances de kiné ou aux frais de changement des lunettes, etc…



Une mutuelle de santé, telle que TURU ORA, créée sous l’empire d’une loi de Pays de 2008, est une forme d’association à but non lucratif, dont les excédents financiers ne donnent pas lieu à distribution à qui que ce soit, mais au contraire profitent aux seuls adhérents en étant maintenus dans l’association pour réduire toujours plus le coût des frais médicaux de ses adhérents et participer au développement de la santé en général des polynésiens.



En Polynésie française, TURU ORA est ainsi la seule mutuelle qui a été agréée en tant que telle par le Pays depuis le 30 décembre 2008. Aucune autre n’a été agréée à ce jour.



C’était une initiative qui semblait pourtant difficile voire impossible à réaliser. Qui en effet peut trouver intérêt à investir et à s’investir dans un projet dont il sait à l’avance qu’il ne lui rapporterait pas un sou ? La création d’une telle structure a un coût : payer un droit au bail, aménager un local, acquérir un parc informatique et des logiciels spécifiques, envoyer du personnel en formation hors du territoire, se faire connaître de la population, convaincre les adhérents potentiels, payer des campagnes publicitaires, expliquer, patienter, espérer… Tout ça pour le seul bien de la population.



Après 14 années d’une volonté tenace, et avec les conseils et l’accompagnement de la mutuelle sœur de Nouméa, TURU ORA est devenue progressivement un partenaire incontournable de notre dispositif de protection sociale généralisée. La population semble petit à petit reconnaître en elle, dans un contexte économique difficile, un outil lui permettant de maintenir son pouvoir d’achat par la réduction de ses frais médicaux. La CPS a accepté de passer une convention avec elle, ce qui constitue un signe fort de la confiance et de la reconnaissance du caractère utile de la mutuelle TURU ORA.



La mutuelle vous accueille dans son espace chaleureux de Fariipiti où elle a son siège. Certains adhérents se déplacent même de leurs lointains archipels pour recevoir les conseils avisés et personnalisés prodigués par son personnel.



Un site Web a été créé pour ceux qui ne peuvent se déplacer. TURU ORA vise aussi bien l’adhérent individuel que les entreprises, administrations, associations ou clubs sportifs, qui bénéficient de tarifs préférentiels. Pour une cotisation mensuelle modeste, toute la population de Tahiti et de ces îles est éligible à ce dispositif, elle n’aura plus à hésiter pour aller se faire soigner à cause du coût élevé des frais médicaux. TURU ORA veut démocratiser la santé pour ne pas qu’une partie de la population en soit exclue, pour qu’il n’y ait pas un système de santé pour les riches et un système pour les pauvres.



TURU ORA est ouvert à tous, à tous les âges : enfants, étudiants, personnes âgées, employés, patentés, indépendants, chefs d’entreprises.



Par ailleurs, TURU ORA est bien la seule mutuelle de santé polynésienne, où tous les profits restent en Polynésie. Les autres compagnies d’assurance qui proposent des assurances complémentaires santé, sont rattachées à des compagnies d’assurances internationales ou à des grosses mutuelles européennes dont les profits sont tous transférés à l’étranger.



Participez au développement de la santé en Polynésie, pour les Polynésiens. Venez chez Turu Ora.



TURU ORA se déplace dans les mairies de Polynésie pour vous informer et vous aider. Aussi bien par son site internet www.turuora.pf que par téléphone 40 50 69 69 , toute l’équipe vous donnera toutes informations dont vous auriez besoin.



Plus les Polynésiens adhèreront à TURU ORA, plus leur mutuelle améliorera ses prestations, et plus le coût de la santé diminuera.





TURU ORA vous souhaite une heureuse année nouvelle et espère vous accueillir bientôt !!!





Jeudi 3 Février 2022