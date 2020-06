TRIANGULAIRE A MOOREA

John Toromona

Vous venez d’obtenir le soutien officiel du président Edouard Fritch, en quoi cela est important pour vous ?

C’est important dans le sens où il nous avait promis que lors de l’entre-deux tours, il allait intervenir dans nos fédérations pour justement apporter son soutien. Il est officiellement descendu sur Moorea pour apporter son soutien à la liste qui représenterait au mieux le Tapura Huiraatira. C’est aussi important en tant que maire de Moorea Maiao d’être en bonne relation avec le gouvernement d’Edouard Fritch, qui est président du pays et également du Tapura Huiraatira. C’est pour cela d’ailleurs que je me suis présenté à cette élection en tant que représentant à l’assemblée pour rapporter tous les projets de la commune et avoir le soutien du gouvernement.



Le fait de proposer dans votre programme de mettre la population au cœur de vos projets et de prôner un développement respectueux de l’environnement, n’est-ce pas une réponse à tous les grands projets qui ont été rejetés par la population et les associations ?

Ce n’est pas du tout une réponse de notre part. C’est pour cela par contre que j’ai monté un programme de ce genre. Tout d’abord, il faut dire que notre programme défend le bien-vivre ensemble, les valeurs de la famille et de la solidarité. On l’a détaillé en trois piliers. Le premier, place la population au cœur de nos projets, le deuxième fait de Moorea Maiao une commune connectée et modernisée et enfin le troisième permet un développement respectueux de notre environnement. Concernant le premier pilier, je l’ai dit et répété. Aucun projet ne sera mis en place sans l’avis de la population. J’avais rencontré ce problème lorsqu’on a voulu mettre en place la marina de Teavaro. Je suis allé auprès de la population pour l’informer. Celle-ci n’en a pas voulu. Ce projet n’a donc pas été réalisé. Pour la plupart des grands projets à venir je retournerai vers la population pour savoir ce qu’elle veut vraiment.



Adopterez-vous la même attitude avec les projets proposés par des promoteurs privés ?

Vous êtes en train de me mener sur le projet de Paetou. Comme je l’ai déjà dit, si je devenais maire, le projet de Paetou sera discuté bien avant avec la population avant que celui-ci ne soit réalisé.