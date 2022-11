TNTV meilleure audience télé et Polynésie la 1ère en tête des radios

Tahiti, le 8 novembre 2022 - TNTV reste la première chaîne de télévision et Polynésie la 1ère grimpe à la première place des radios en Polynésie française, selon l'étude d'audiences annuelle Médiamétrie.



Médiamétrie a publié mardi les résultats de l'étude d'audiences annuelle réalisée avec Alvea Consulting en Polynésie française pour la télévision et la radio. En télévision, c'est TNTV qui reste la chaîne la plus regardée avec 43,7% d'audience cumulée (74 000 téléspectateurs) contre 42,4% pour Polynésie la 1ère (71 800 téléspectateurs). Comme à l'accoutumée, les deux chaînes ont néanmoins revendiqué la première place, Polynésie la 1ère insistant sur son leadership en "part d'audience" grâce à une durée d'écoute par téléspectateur plus longue que sa concurrente.



En radio, c'est en revanche Polynésie la 1ère qui sort largement en tête à 13,9% d'audience cumulée (23 500 auditeurs), devant NRJ en baisse (20 100), Radio Tefana également en baisse (17 700) et Api FM aussi en baisse (9 600). Notons que seules les radios ayant souscrit à ce sondage ont leurs résultats d'audiences présentées. On ne sait donc pas où se situent notamment Tiare FM et Radio 1 dans cette hiérarchie.



Rédigé par Antoine Samoyeau le Mardi 8 Novembre 2022 à 20:26 | Lu 84 fois