T’inquiète, un attendrissant dialogue mère-fille

TAHITI, le 1er juin 2023 - La pièce de théâtre T’inquiète est tirée de l’ouvrage d’Alice Kuipers intitulé Ne t’inquiète pas pour moi. Ce dernier consiste en un dialogue mère-fille par Post-it interposés. Catherine Chanson et sa fille Heiiti Chanson interprètent une mise en scène de ce dialogue.



“ La pièce T’inquiète parle de l’amour que l’on a envie de donner, de celui que l’on veut recevoir. Il est question d’amour universel. Avec elle, on retourne à l’essentiel ”, résume la comédienne Catherine Chanson. Cette pièce est basée sur le livre d’Alice Kuipers intitulé Ne t’inquiète pas pour moi. Publié en 2011, l’ouvrage est une correspondance par Post-it interposés entre une mère et sa fille. Page après page, les petits mots se succèdent, laconiques, tendres, banals. Catherine Chanson, Heiiti Chanson et Christophe Despla-Fleuri en ont fait une pièce de théâtre.



On rit beaucoup !



T’inquiète sera interprétée par Catherine Chanson et sa fille Heiiti Chanson. “ En la montant, je voulais que les spectateurs soient vraiment touchés, qu’ils sortent avec l’envie de serrer dans leurs bras les gens qu’ils aiment et de leur dire : ‘Faisons des choses ensemble sans attendre’ .” Les actrices sauront, en plus, amuser la salle. Car, malgré toute l’intensité de l’intrigue, “ on rit beaucoup !”



La pièce plonge immédiatement le public dans l’intimité de l’adolescente et de sa mère. La première a 15 ans, l’âge des découvertes et des premières fois. Elle pense ne pas avoir besoin de ses parents. Autonome, elle savoure la liberté relative dont elle dispose. La seconde est obstétricienne, elle aime son travail à qui elle consacre tout son temps. Pour autant, même si elle est souvent absente, elle a du mal à laisser sa fille grandir. “ Mais t’inquiète, tout se passe bien .” Jusqu’au jour où…“ une nouvelle bouleversante ” surgit. Elle va changer la vie des deux femmes à jamais. Sur scène, mère et fille se croisent, sans jamais se rencontrer. Elles s’expriment en s’adressent au public qui, de ce fait, “ est comme un acteur lui aussi, il est impliqué ”.



Complicité



C’est en regardant la lecture du livre faite par Michèle Bernier et sa fille Charlotte Gaccio que Catherine Chanson a eu envie de s’emparer du texte. “ Cela m’a transportée. Je ne voyais personne d’autre que ma propre fille pour la jouer avec moi .” Heiiti Chanson a visionné la lecture à son tour. Émue, elle a accepté l’aventure. “ Cela nous a rapproché ”, confie le duo. Plus complice que jamais, il donne rendez-vous au public samedi et dimanche au Petit théâtre de la Maison de la culture.





Pratique



Le 3 (à 19h30) et le 4 juin (à 18 heures) au Petit théâtre de la Maison de la culture.

Tarif : 3 600 Fcfp.

Billets en vente dans les magasins Carrefour, à Radio 1 et

Le 3 (à 19h30) et le 4 juin (à 18 heures) au Petit théâtre de la Maison de la culture.Tarif : 3 600 Fcfp.Billets en vente dans les magasins Carrefour, à Radio 1 et en ligne

Rédigé par Delphine Barrais le Jeudi 1 Juin 2023 à 20:41 | Lu 1034 fois