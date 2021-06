Tō’u Fenua : un recueil de textes d’auteurs en herbe

TAHITI, le 22 juin 2021 - Au collège du Taaone, les élèves de la 3e prépa-métiers ont signé des textes qui composent le recueil Tō’u Fenua. Publié par ‘Api Tahiti en une centaine d’exemplaires, il a été remis hier officiellement aux autorités.



" Comme à chaque fois que je fais des ateliers d’écriture avec des élèves, j’ai été très agréablement surpris par la créativité, l’imagination ", résume Patrick Chastel. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages parus sur le territoire et a été sollicité en début d’année scolaire par le collège du Taaone pour animer un atelier d’écriture. Il ajoute : " Tout s’est superbement bien passé ".



Cet atelier est à l’initiative de la professeure de lettre Christelle Marchal, accompagnée entre autre par la professeure documentaliste de l’établissement Christelle Carnet. Il a été proposé aux élèves de 3e prépa-métiers. La prépa-métiers rassemble des élèves volontaires, à l'issue de la classe de quatrième, qui découvrent un ensemble d'environnements professionnels. Ils sont accompagnés dans la poursuite de l'élaboration de leur projet d'orientation en particulier vers la voie professionnelle ou par l'apprentissage.



Un programme authentique



L’atelier a duré cinq fois deux heures réparties sur le premier et deuxième trimestre. Patrick Chastel a aidé les élèves à trouver des idées. " L’objectif ", explique la professeure de lettres, " a été de mettre en avant cette classe prépa-métiers en particulier qui n’est pas toujours à l’aise avec l’écriture. Ce projet les a touchés personnellement et stimulés. Il a révélé certains des élèves ". Il s’est distingué des travaux d’écriture du programme par son authenticité.



Les élèves ont parlé de leur atoll, de légendes, du Heiva, des jeunes d’aujourd’hui… Il y a même une recette de poisson cru. L’idée était, pour chaque auteur en herbe, de parler de son fenua, seul ou en duo. Ils ont tapé leur texte sur la tablette avant de passer à l’étape de correction. Un titre a été trouvé à chacun ainsi qu’une illustration. Leia Chang Soi, illustratrice, a été invitée en cours de projet pour faire profiter les élèves de ses talents.



" Et puis on s’est dit que cela valait le coup de l’éditer, de publier un livret qui recueillerait tous les textes rédigés. Nous avons fait appel à ‘Api Tahiti ", raconte Patrick Chastel. Le recueil a été imprimé en une centaine d’exemplaires qui seront notamment destinés au CDI du territoire.



Ce mardi, il a été présenté avec beaucoup " d’émotions " au représentant de la Direction générale de l’éducation et des enseignements (DGEE), toujours soucieux d’accompagner ces projets qui impliquent les élèves du fenua.