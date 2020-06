Syndrome post-Covid: ouverture d'une consultation à l'hôpital Foch de Suresnes

Paris, France | AFP | vendredi 12/06/2020 - L'hôpital Foch de Suresnes lance officiellement vendredi des consultations "Rehab-covid" pour prendre en charge ceux qui, un mois et demi à deux mois après avoir été atteints de formes non graves de la maladie, se plaignent d'une résurgence de leurs symptômes (mal de tête, essoufflement, fatigue...).



Ces patients, qui ont été atteints d'une forme bénigne à modérée, avec parfois une courte hospitalisation et un peu d'oxygène, n'arrivent pas à tourner la page, explique le Dr Nicolas Barizien, chef de service de Médecine physique et réadaptation, responsable de cette prise en charge à l'hôpital Foch.



"Il faut faire quelque chose maintenant afin d'éviter que cela devienne chronique", dit-il.



Ils souffrent de ne pas pouvoir monter deux étages ou faire leur course sans s'essouffler, de sensations d'oppression thoracique au point de les amener aux urgences pour suspicion d'un problème cardiaque. Se plaignent d'avoir la tête qui tourne quand ils se lèvent, de maux de tête. Certains ont perdu 6 à 8 kg...



"On essaye de faire le tri dans cette nébuleuse de symptômes", ajoute le Dr Barizien.



Ce sont plutôt des gens actifs, des mères qui travaillaient ou ont télétravaillé, des gens dont le travail est physique (brancardiers, aides-soignantes...). La plupart du temps, ils allaient mieux et étaient en train de reprendre une vie normale.



Au préalable les examens permettent d'éliminer des complications de la pneumopathie due au coronavirus (embolie ou fibrose pulmonaires, surinfection respiratoire, atteintes cardiaques).



Un bilan complet est proposé aux patients - épreuve d'effort médicale sur un vélo fixe, avec électrocardiogramme, et test du souffle, évaluation de la force musculaire - ainsi que différents entretiens (diététicien, psychologue, kinésithérapeute). Puis un médecin fait la synthèse et prescrit des solutions adaptées à chaque cas (auto-rééducation à domicile, séances chez un kiné, sur ordonnance, prise en charge dans le service de rééducation de l'hôpital...).



Ces consultations sont réservées pour l'instant aux très nombreux patients qui ont été soignés à Foch (téléconsultation ou hospitalisation) et dont on est sûr qu'ils ont fait un Covid-19 (test virologique RT-PCR positif).



L'offre n'exclut pas les éventuels autres patients adressés par des médecins généralistes, dans la mesure des disponibilités des médecins, diététiciens et psychologues.