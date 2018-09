Syndrome du bébé secoué : un "drame absolu " à la barre

Que s’est-il donc passé ce 7 juillet afin que le petit, qui n’avait jamais présenté aucun signe de maltraitance, se retrouve entre la vie et la mort ? A la barre du tribunal, le prévenu a semblé effondré. Ce jour-là, il s’était retrouvé seul avec l’enfant, la mère ayant repris ses cours à l’université. De son propre aveu, face à un bébé agité et nerveux, il a eu peur. L’a-t-il violemment secoué ? Trois ans après les faits, il ne sait toujours pas mais se dit " responsable" . Quand il se rappelle de la scène et de son enfant qui a " sombré " , il pleure et ne peut plus répondre aux questions des magistrats qui évoquent aussi l’état de fatigue du couple qui se levait jusqu’à 5 fois par nuit.



L’avocate désignée pour représenter la victime a entamé sa plaidoirie la voix emplie d’émotion en déplorant le dossier du " drame absolu " , de la " tristesse infinie ". Elle a également déclaré qu’il était " acquis " que le prévenu n’avait " jamais voulu faire de mal à son enfant."



Avant de requérir 4 ans de prison, dont deux avec sursis, le procureur de la République s’est fermement opposé au sentiment "d’empathie " qui semblait régner dans la salle d’audience : " cet enfant est condamné à vie à un handicap qui sera de plus en plus flagrant au cours des années et cela est la conséquence d’un geste, d’une forme de violence et non pas de la malchance ou de la maladresse."



" Dans ce dossier, on suppose que c’est forcément mon client qui est à l’origine des séquelles mais l’on ne sait pas vraiment ce qui a pu se passer " a ensuite affirmé le conseil du prévenu.



L’homme a été condamné à trois ans de prison dont deux avec sursis.