Sylvie Tellier quitte la direction du concours Miss France

Paris, France | AFP | mercredi 30/08/2022 - Sylvie Tellier, directrice générale de Miss France, va quitter l'organisation du concours de beauté à la fin de l'année après 17 ans en son sein, et sera remplacée par Cindy Fabre, selon un communiqué publié mercredi matin.



Alexia Laroche-Joubert, nommée présidente de la société à l'automne 2021, va rester "seule en charge de la direction de la société Miss France et a choisi (miss France 2004) Cindy Fabre en qualité de directrice du concours National", indique le comité miss France.



"C'est un changement de vie important pour moi après dix-sept ans d'engagement au sein du concours. Mais ce n'est pas ma société, et j'avais envie de donner une nouvelle orientation à ma carrière", a déclaré Sylvie Tellier à TV Mag (groupe Figaro).



Elle doit "se consacrer à des projets entrepreneuriaux", souligne le communiqué du comité miss France, et "continuera également sa carrière dans le secteur des médias".



Elle conservera également "un rôle de conseil" jusqu'en décembre, et assurera "pour la dernière fois" l'animation de la cérémonie sur TF1 aux côtés de Jean-Pierre Foucault.



Le concours et la marque Miss France sont détenus depuis 2002 par la société de production Endemol, filiale du groupe Banijay. Mais un conflit judiciaire avait un temps opposé Sylvie Tellier et Endemol à Geneviève de Fontenay, dirigeante historique des "Miss", qui avait créé une marque concurrente.



Depuis plusieurs années, le concours plébiscité en 2021 par quelque 8 millions de téléspectateurs est également la cible de l'association "Osez le féminisme!" qui estime que "ce concours sexiste renvoie les femmes à leur seul aspect physique".