Sylviane Terooatea, troisième candidate du Amuitahira'a aux législatives

Tahiti, le 12 avril 2022 – Le conseil politique du Amuitahira'a de Gaston Flosse a entériné mardi soir le soutien à Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle et surtout le choix de la représentante et élue de Uturoa, Sylviane Terooatea, comme candidate du parti dans la troisième circonscription aux prochaines législatives.



Deux sujets étaient à l'ordre du jour d'un nouveau conseil politique du Amuitahira'a mardi soir à Papeete. Le parti de Gaston Flosse a d'abord entériné son soutien à la candidate du Rassemblement National, Marine Le Pen, au second tour de l'élection présidentielle le 23 avril prochain. Comme en 2017, mais après avoir appelé à voter Valérie Pécresse au premier tour en 2022, le parti de Gaston Flosse tentera d'empêcher le Tapura d'Édouard Fritch de faire gagner Emmanuel Macron en Polynésie française, en votant pour la candidate souverainiste.



Plus intéressant, le second sujet à l'ordre du jour du conseil politique concernait le choix du candidat du parti dans la troisième circonscription (Faa'a, Punaauia et les Raromata'i) pour les prochaines élections législatives. Le Amuitahira'a avait en effet initialement choisi d'investir Tauhiti Nena sur cette circonscription. Mais cette décision avait causé le départ de l'ancien lieutenant de Gaston Flosse, qui réclamait le droit de courir sur ses terres à Papeete dans la première circonscription. Finalement, c'est après de longues semaines de réflexions que le choix s'est porté sur l'ancienne tāvana de Uturoa et représentante désormais non inscrite à l'assemblée, Sylviane Terooatea.



Tandem des Raromata'i



"Nous avons tous opté pour Sylviane parce que depuis le début elle a toujours voulu être candidate", a déclaré l'élue de Faa'a, Teura Tarahu, à la sortie du conseil politique, affirmant elle-même ne pas avoir souhaité se porter candidate. "La majorité, la grande majorité, a décidé que Sylviane serait notre candidate pour la troisième circonscription", s'est satisfait le président du parti, Gaston Flosse. L'intéressée évoquant quant à elle un vote "unanime" pour sa candidature. "On est prêts, on sera sur le terrain dès demain matin", a indiqué l'ex-tavana originaire de Raiatea, affirmant partir à cette élection "pour gagner". Notons que c'est même un tandem des Raromata'i qui se présentera dans cette circonscription pour le Amuitahira'a, puisque le suppléant de Sylviane Terooatea est Martial Teroroiria originaire de Taha'a. Les deux autres candidats du Amuitahira'a étant Pascal Haiti dans la première circonscription et Jonathan Tarihaa dans la deuxième.



Rédigé par Vaite Urarii Pambrun et Antoine Samoyeau le Mardi 12 Avril 2022 à 21:19