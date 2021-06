Sylviane Terooatea soupçonnée de prise illégale d'intérêt

Une enquête pour prise illégale d'intérêt et favoritisme a été ouverte contre l'ancienne tāvana et actuelle conseillère municipale à Uturoa Sylviane Terooatea. En effet, lorsqu'elle était à la tête de la commune, elle est soupçonnée d'avoir loué à plusieurs occasions, comme pour la journée de la femme, pour les festivités de Noël ou encore pour la Hawaiki Nui, des chapiteaux à l'entreprise Manu location. Entreprise qui n'est autre que celle de son époux Emmanuel Terooatea. Ces locations de matériel se seraient étalées sur au moins deux années entre 2017 et 2019 pour un montant total de 600 000 Fcfp