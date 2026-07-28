

Swimrun - Cédric Wane et Solène Bernagout triomphent sur la Vaipahi

Tahiti, le 16 août 2026 - La troisième édition de la swimrun Vaipahi a réuni près d’une centaine d'athlètes, dimanche matin, au motu Ovini de Papeari. Dans une bonne ambiance et sous des bonnes conditions de course, Cédric Wane et Solène Bernagout ont glané pour la première fois l’épreuve reine individuelle de la compétition tandis que certains ont pu prendre le départ sur une nouvelle distance plus courte.



Les conditions étaient “idéales” pour la centaine de swimrunners au départ de la 3e édition de la course Vaipahi. Dès 8 h 30, dimanche matin, les enfants âgés de 6 à 12 ans ont ouvert le bal sur un parcours adapté à la découverte de la discipline au motu Ovini de Papeari.



Dans la foulée, les athlètes ont eu l’occasion de découvrir la distance XS. Un format raccourci afin de séduire les non-initiés au swimrun : “Cette année, on a essayé d’innover. Au lieu de faire une distance de 16 km, il y avait sur cette course XS une boucle de 4 km à réaliser. Nous avons également pour la première fois mis en place une édition solo dans la catégorie M”, ajoute le président du club de triathlon Marara Tri, Heimanu Boosie.



Des ajustements qui ont porté leurs fruits à l’image d'Apolline Allau, vainqueure de la course individuelle sur la swimrun féminine XS. “Je m’entraîne avec un groupe de crossfit depuis quelque temps. C’était ma première swimrun et je ne m’étais pas entraînée spécifiquement donc ce format plus court était adapté pour moi car je savais que je pouvais le faire.”



Auteure d’un très bon chrono en 33 minutes et 19 secondes, elle a largement devancé ses poursuivantes : Stéphanie Monutahi (44’ 35’’) et Julie Barjavel (45’ 44’’). La course masculine a été plus disputée. Au terme d’un duel acharné autour notamment des jardins de Vaipahi, c’est finalement Simon Denis Rata qui a triomphé en un peu plus de 27 minutes. Pacome Sergent et Nuuroa Iro complètent le podium.



Cédric Wane : “Je suis super content !” L’épreuve reine de la swimrun Vaipahi a sacré un revenant. Absent de toutes les compétitions depuis plus d’un an pour des raisons personnelles, l’habituel triathlète du Fenua Cédric Wane a remporté sa course de reprise. Il a bouclé les 16 km du circuit, dont 3 km en natation, en 1 h 39’ 51’’. “Je suis super content ! Je me sentais bien aujourd’hui et le parcours était génial, mais je pense honnêtement que la première place aurait dû revenir au deuxième (Nicolas Martin, NDLR).”



“Il a fait une petite erreur de parcours et a perdu un peu de temps donc on aurait peut-être fini au coude-à-coude”, reconnaît le nouveau lauréat, qui avait justement glané sa dernière victoire ici même, l’année dernière, en duo avec son partenaire de toujours Thomas Lubin.



Le tandem, qui a concouru deux fois au Mondial de swimrun, participera d’ailleurs à la prochaine édition de la Transtahitienne, en run and bike, qui se déroulera le samedi 5 septembre. Avant cela, Cédric Wane prendra le départ du trail de la Raid Vittel, le dimanche 30 août, au sein de de la vallée de Papeno’o.



Le triathlète veut “revenir en forme et à son meilleur niveau” avant pourquoi pas d’envisager une sélection aux Jeux du Pacifique : “Je n’y pense pas forcément. Je n’ai pas été sélectionné, mais je ne me suis pas forcément manifesté en plus avec cette pause d’un an… S’il y a un blessé ou que j’ai vraiment un bon niveau, on verra bien.”





Solène Bernagout signe un doublé Dans la catégorie féminine, la “superwoman” Solène Bernagout, qui était entrée dans l’histoire de la Varua solo survivor pour avoir été la seule femme à avoir tenu jusqu’à la dixième boucle, a signé un doublé.



La quadragénaire a remporté la catégorie Master face à Christel Monnier Le Cleach et le scratch en un peu plus de 2 heures de course devant vraisemblablement Bénédicte Marion, qui a été dans un premier temps annoncée à la troisième position. Finalement, Mylène Gauthey a expliqué à l’organisation qu’elle était bien arrivée derrière son adversaire.



Elliot Sergent et Alia Sordia ont glané la première place chez les enfants de 6 à 8 ans tandis que Maiwenn Sergent et Menea Guiltou l’ont emporté chez les jeunes de 9 à 11 ans. La course Vaipahi a été une bonne mise en jambes notamment pour certains coureurs qui prendront le départ du prochain triathlon, le samedi 29 août, sur le site des Jeux du Pacifique à Moorea.



Les podiums Swimrun M Vaipahi



Hommes scratch

1. Cédric Wane

2. Nicolas Martin

3. Teva Poulain

Femmes scratch

1. Solène Bernagout

2. Bénédicte Marion

3. Mylène Gauthey



Swimrun XS motu Ovini (solo)



Hommes scratch

1. Denis Simon Rata

2. Pacome Sergent

3. Nuuroa Iro

Femmes scratch

1. Apolline Allau

2. Stéphanie Monutahi

3. Julie Barjavel



Aquathlon 6-8 ans



Filles

1. Alia Sardia

2. Tiarangi Mau

3. Arohanui Estall



Garçons

1. Elliot Sergent



Aquathlon 9–12 ans :



Filles

1. Iloane

2. Maiwenn Sergent



Garçons

1. Menea Guiltou

2. Dani Sarda









Rédigé par Valentin Fleury le Lundi 17 Août 2026 à 10:13 | Lu 356 fois



