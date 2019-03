Surf pro – Papara Pro Junior : Belle victoire pour Kauli Vaast

Parole à Kauli Vaast :



« Je suis très content de gagner cette compétition cette année, c’est la première compétition de l’année pour moi et en plus c’est ici, à Papara, à la maison. Le pire c’était les demies, la houle avait vraiment baissé. Mais là, pour les finales, nous avons eu de belle vagues. Robert a bien surfé, c’était une bonne battle ! Ca me motive pour la suite, je rentre en Europe faire les Pro Juniors, du coup ça me booste ! Un grand merci à Air Tahiti Nui qui me permet de tenter ma chance à l’international. »



Parole à Aelan Vaast :



« J’ai fait mieux que l’année dernière en junior comme en QS. Je suis contente d’avoir perdu contre Gabriela qui gagne les deux évènements. Je m’entrainerai encore plus avec Hira pour faire mieux l’année prochaine. »