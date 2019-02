Surf pro – Focus sur Marion Philippe, championne de surf

Parole à Marion Philippe :



Quelques mots de présentation ?



« Bonjour tout le monde, je m’appelle Marion Philippe, j’aurai 21 dans quelques jours. Je suis née à Papeete et j’y ai vécu toute ma jeunesse, mais j’habite actuellement en France, à Bordeaux, pour mes études. Je suis principalement surfeuse, mais je fais aussi du judo en club et du skate en loisir. »



Tes débuts dans le surf ?



« Je surfe depuis l’âge de 4-5 ans, j’ai commencé la compétition à l’âge de 8 ans, et depuis je n’arrête plus. Je baigne dans l’univers du surf depuis que je suis née. En effet, étant donné que ma mère travaillait le dimanche matin, mon père n’avait pas d’autre choix que de m’emmener avec lui dans le bateau lorsqu’il partait surfer à la presqu’île. J’ai donc très vite appris à nager. De plus, j’habitais à la pointe Vénus, et la houle de nord était parfaite pour apprendre. »



Pourquoi le surf plutôt qu’autre chose ?



« J’ai choisi le surf, parce que j’adore l’océan, il me permet de me ressourcer, d’être en communion avec la nature et d’y puiser la force nécessaire. L’esprit du surf est quelque chose que j’affectionne particulièrement, on partage des sessions entre copains, dans la joie de vivre, le voyage et la liberté… Voilà pourquoi j’ai choisi le surf, je suis tombée dedans quand j’étais petite, et depuis, je ne peux plus m’en passer, c’est devenu mon mode de vie. »



Comment te définirais-tu ?



« Je suis quelqu’un qui aime vivre au jour le jour, sans me prendre la tête, qui profite de l’instant présent et de chaque jour comme si c’était le dernier. Je suis persévérante et je me donne les moyens de réussir ce que j’entreprends. J’aime passer de bons moments entre amies ou en famille et partager des choses, mais j’aime aussi me retrouver seule, lors d’une session ou sur la plage pour me recentrer. Je voyage beaucoup dans des pays tous différents les uns des autres, et toutes ces expériences permettent une grande ouverture d’esprit afin de voir les choses autrement. »