Surf : le bilan 2019

O’Neil Massin :



O’Neil Massin termine à la 103ème place du circuit WQS et devrait comme Mihimana Braye participer aux compétitions les plus cotées du circuit WQS, les « Prime events » WQS 10000 et les WQS 6000, il est au-delà du top 100 mais cela devrait le faire car de nombreux surfeurs déjà qualifiés pour le WCT figurent au classement WQS. En participant à ces compétitions, et en y obtenant de bons résultats, les surfeurs du WQS ont beaucoup plus de chances que ceux qui ne sont pas dans le top 100 de se qualifier pour WCT. En 2020, ce sera la cinquième année sur le circuit WQS en tant que sénior, comme Mihimana Braye qui est de la même génération.



Son meilleur résultat cette année a été une 17ème place lors du Ballito Pro, un Prime event qui s’est déroulé en juillet en Afrique du sud qui lui a rapporté 2200 points.