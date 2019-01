Surf de gros, le savoir-faire des riders du fenua

Lionel Teihotu, président de la Fédération tahitienne de surf

"Des énormes sacrifice pour vivre de leur passion"



"C'est une merveilleuse nouvelle que cinq Tahitiens soient nommés aux XXL Big Waves Award. D'autant plus que certains ont été nominés lors de sessions sur le spot de Teahupo'o. Donc une nouvelle belle promotion pour cette vague du bout du monde. Et puis grâce à leur exploit, ils montrent que tout surfeur tahitien peut s'illustrer sur cette vague. Après, surfer de telles vagues demande évidemment une préparation physique et mentale particulière. On a tenu, mercredi dernier, notre assemblée générale à la FTS et on a tenu à remercier tous nos surfeurs qui évoluent à l'étranger, et qui font rayonner la glisse polynésienne hors de nos frontières. Parce qu'ils font d'énormes sacrifices pour vivre de leur passion."