Surf - Vahine Fierro s’incline en finale au Portugal

Tahiti, le 12 octobre 2026 - La surfeuse de Huahine a terminé quatrième de la Ericeira Pro, avant-dernière manche des Challenger Series. Grâce à ce bon résultat, Vahine Fierro grappille de nombreuses places et conserve un petit espoir de garder sa place sur le Championship Tour.





Dernière représentante du fenua en lice pour le dernier jour de compétition, Vahine Fierro s’est hissée jusqu’en finale de la Ericeira Pro (Portugal). La reine de Teahupo’o a manqué de peu le podium en signant un score de 8,83 points. C’est finalement la Costaricienne Brisa Hennessy qui a triomphé devant les Australiennes Lucy Darragh et Sierra Kerr.





Cette 4e place permet tout de même à la Polynésienne de remonter au 23e rang au classement des Challenger Series avec plus de 10 000 points. Cependant, uniquement les six premières à l’issue de la dernière étape à Newcastle (Australie) seront qualifiées pour rejoindre l’élite mondiale.





Vahine Fierro a également la possibilité de garder sa place sur le CT lors de la dernière étape du Pipe Masters à Hawaï (8 au 20 décembre). Cependant, la tâche s’annonce compliquée puisqu’elle occupe la 20e position, juste derrière Tya Zebrowski, alors que seulement les 14 premières garderont leur place.

