

Surf - Vahine Fierro s’incline de justesse aux États-Unis

Tahiti, le 31 juillet 2026 - Les surfeurs polynésiens ont participé tout au long de la semaine à la deuxième manche des Challenger series sur les vagues californiennes de Huntington. Dernière représentante encore en lice, Vahine Fierro a été éliminée en huitièmes de finale tandis que Mihimana Braye a perdu gros.





Il n’y a plus de Tahitien à Huntington. Opposée à la redoutable Hawaiienne Bettylou Sakura Johnson, également membre du Championship tour, Vahine Fierro s’est inclinée sur le fil en huitièmes de finale sur les vagues californiennes.



Devant au score pendant une majeure partie de son duel grâce à une première vague jugée à 5.33 points, la Tahitienne a tout tenté pour recoller au score à l’image de ses 10 tentatives. Malgré une deuxième vague correcte, elle échoue à moins d’une longueur de sa concurrente (9.50 points contre 8.76)... Une performance tout de même encourageante à une semaine du début de la Tahiti Pro.



Coup de froid pour Mihimana Braye Après avoir atteint les huitièmes de finale lors de la première manche des Challenger series à Ballito (Afrique du Sud), notre ‘aito voulait confirmer sa bonne forme. Malheureusement, l’aventure s’est terminée dès son premier tour à l’US Open.



Pénalisé à la suite d’une interférence, le Tahitien n’a jamais réussi à trouver son rythme et s’incline face aux Américains Crosby Colapinto et Taj Lindblad. Un coup dur pour Mihimana qui vise une qualification au Championship tour.



Nos vahine n’ont pas été plus en réussite. Pourtant vainqueures de leur première série, Kiara Goold et Aelan Vaast ont été éliminées dès le deuxième tour. La surfeuse de Vairao a terminé à la dernière place de son groupe derrière notamment la Française Tessa Thyssen. Malgré une première vague correcte, elle n’est pas parvenu à réussir une deuxième tentative (5,07 + 1,07).



La jeune Kiara Goold a également vécu une deuxième manche compliquée et n’a jamais réussi à trouver son rythme. Il faudra se ressaisir lors de la prochaine étape prévue au Brésil du 26 septembre au 3 octobre si nos surfeurs veulent toujours rester en course dans la lutte vers le Championship tour.



Rédigé par Valentin Fleury le Vendredi 31 Juillet 2026 à 12:48 | Lu 226 fois



