Surf : Teiva Mare en tête du championnat Master

Tahiti, le 29 avril 2024 – Le week-end dernier marquait l'ouverture du Aircalin Tahiti Master Tour 2024, le championnat de surf consacré au plus de 35 ans. Une première étape qui a tenu toutes ses promesses tant le spectacle était au rendez-vous. Dans la catégorie reine Master, le local du spot, Teiva Mare, n'a fait qu'une bouchée de ses opposants, proposant un surf électrique.



Ils ont, pour la plupart, marqué l'historie du surf polynésien de leur empreinte. Les Masters se sont donné rendez-vous le week-end dernier à l'embouchure de la Taharu’u, à Papara, afin d'en découdre de nouveau à l'occasion de la première étape du Aircalin Tahiti Master Tour 2024. Un championnat réservé aux surfeurs de plus de 35 ans, avec au programme : du surf, du longboard, du bodyboard, du kneeboard, du stand-up paddle et du bodysurf. En marge du championnat juvénile et open, le Aircalin Tahiti Master Tour a su une nouvelle fois surprendre son public, avec notamment des athlètes sur qui l'âge et le temps ne semblent avoir eu aucun effet. À l'exemple des deux figures emblématiques du surf polynésien : les champions du monde ISA Hira Teriinatoofa et Heifara Tahutini.



Des champions qui n'ont pas eu la vie facile durant la compétition. En face, une horde de vétérans tout aussi aguerris et fins connaisseurs du spot de Papara les attendaient de pieds fermes. En tête, le local Teiva Mare, autre figure du surf polynésien. Connu pour son surf puissant et agressif, le 'aito n'a pas dérogé à ses habitudes. Et s'il s'est fait peur en demi-finale, à deux doigts de l'élimination, ce dernier a tenu à mettre les choses au clair lors de la grande finale face à Hira Teriinatoofa, Munanui Maiotui et Enzo Wong. Et de quelle manière ! Alors que les conditions étaient très difficiles à négocier, Teiva Mare s'est permis de sortir les plus grosses manœuvres de la compétition, à l'image de son air “indy grab” qui a littéralement mis l'ensemble de ses opposants le dos au mur. Le surfeur de Papara s'est imposé logiquement à la fin des 20 minutes règlementaires, s'installant par la même occasion en tête du championnat.



Chez les aînés, Heifara Tahutini et Teiki Conti ont régné en maître, et ce, dans plusieurs catégories. Heifara Tahutini, éternel géni du surf, s'est imposé dans les catégories Grand Master (de 40 à 44 ans) et Kahuna (de 45 à 50 ans), proposant un surf fluide et puissant d'une autre envergure. Tout aussi excellent, mais dans la polyvalence, Teiki Conti s'est adjugé la victoire chez les Grand Kahuna, puis en stand up paddle et en bodysurf. On note également la très belle performance cumulée de Munanui Maiotui, vainqueur en bodyboard et finaliste en surf Master.



Du côté du kneeboard, la finale s'est principalement jouée entre Varoa Boosie, Tehei Tuahine et Steven Pahape. Une finale serrée où la puissance de Steven sur les gauches de Taharu’u a su faire la différence. Vainqueur de l'épreuve, il prend lui aussi les commandes du championnat. Et enfin, en longboard, le coach de la section surf de Papara, Nicolas Berthé, a montré toute l'étendue de son savoir-faire en finale. Analyse du spot, tactique, technique : tout y était. Il s'impose logiquement en finale.