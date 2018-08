Surf Pro -Trials 2018 : Mateia Hiquily et Tikanui Smith réalisent un rêve

Parole à Mateia Hiquily :



Tes impressions après cette finale ?



« Je ne trouve pas les mots…Avant même de commencer la finale, on s’est dit avec Tika « ça y est, on a réalisé notre rêve, on passe tous les deux, cool ! » Je suis super content. Bon Tika s’est blessé au genou donc il n’a pas pu surfer comme il le fait normalement. J’ai pris les petites vagues près du bord, on s’est juste amusés. »



Une journée magique ?



« Oui, cela fait quelques mois que je m’entraine ici avec les meilleurs, Matahi, Matehau, Tika…Tous ceux d’ici. J’avais eu des vagues mais là j’avais mis la barre plus haut parce qu’il y avait les water patrol pour couvrir nos arrières, je me suis dit « donne-toi à 100%, cela fait longtemps que tu t’entraines là alors saisis ta chance. »



Tu as eu plusieurs grosses vagues ?



« Tout le monde me disait « Allez, c’est toi qui va gagner », j’ai essayé de calmer un peu le truc en me disant d’avoir confiance en moi sans trop me mettre de pression. Et à chaque vague, cela passait ! »



Comment envisages-tu le Main Event ?



« C’est toujours la même histoire, tu vas dans l’eau, tu essayes d’avoir une première bonne vague le plus rapidement possible, tu scores vite une deuxième vague et après tu bloques, tu bloques (rires). Tu essayes de passer série après série pour aller le plus loin possible. C’est vraiment une chance pour moi de faire cette étape du world championship tour. »



Tu vas mettre à profit ton expérience de compétiteur ?



« Je n’ai pas trop envie de dire ça parce qu’eux ce sont les meilleurs du monde. Après, c’est vrai que Teahupo’o c’est la loterie, tout peut changer très vite. Il faut y croire jusqu’à la fin et mettre les chances de son côté. »