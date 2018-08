Surf Pro - Teahupo'o Pro 2018 : Médina s'impose, Bourez reste 8e mondial

Gabriel Medina réussit un « air-360° »



Dans la deuxième demi-finale, Gabriel Medina a d’abord obtenu une vague notée 7.10 sur 10 avant de réussir un air-360° bien réceptionné lui rapportant 8.07. Le Réunionnais Jérémy Florès a pu prendre une première vague notée 5.67 mais il a ensuite attendu une deuxième vague qui n’est jamais arrivée.



Lors de la finale, c’est Owen Wright qui prend la première bonne vague, notée 6.50, le Brésilien réplique avec un 6.17 qui, associé à un 2.17, lui permet de prendre la tête de la série. A quinze minutes de la fin, Owen Wright a pu reprendre la tête de la série grâce à une vague notée 4.20 lui permettant de totaliser 10.70 contre 10.10 pour Médina.



Alors qu’il ne reste que deux minutes, Owen Wright s’élance sur une bonne vague et enchaine deux rollers radicaux, obtenant sa deuxième meilleure note de la série et augmentant donc son avance. Mais Gabriel Medina, qui prend la vague suivante, trouve une section tubulaire qui lui rapporte 7.33 et qui lui permet de s’imposer sur le fil avec un total de 13.50 contre 12.07.