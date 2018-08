Surf Pro - Tahiti Teahupo'o Pro : Bon début pour nos Tahitiens

Les repêchages en un contre un



Toujours dimanche, en fin d’après-midi, Tikanui était opposé à Julian Wilson. Malgré son problème au genou, Tikanui était tout sourire. Un sourire faisant écho à celui de Malik Joyeux, icône du surf Tahitien disparu trop tôt à Hawai’i en 2002, originaire de Moorea comme Tikanui Smith, et connu pour avoir lui aussi le sourire facile.



Le scénario est incroyable. Julian Wilson prend un tube suivi d’un roller noté 5.83 dès le début de série. Tikanui réplique avec un magnifique tube sur une vague un peu plus grosse mais il sort de la vague directement et obtient un 5.50. Alors qu’il n’a pas la priorité, Tikanui prend une vague à manœuvres et obtient un 2.17. Il reste cinq minutes mais Julian ne prendra plus aucune vague. Tikanui Smith est qualifié pour le round 3.



Mateia Hiquily, 22 ans, aura moins de réussite, alors qu’il a pour lui des années d’expérience en compétition effectuée à Tahiti ou sur les WQS. Jordy Smith, qui est actuellement 5e mondial, est très fort en manœuvres. Il obtient une première vague notée 5.93. Mateia sait sans doute qu’il ne pourra le battre que grâce à des vagues à tube.



Après vingt minutes d’attente, son premier tube est noté 3.27. Jordy Smith enchaine les manœuvres et obtient finalement un 8.17 grâce à trois rollers surpuissants. Mateia prendra finalement son deuxième tube, noté 3.40, insuffisant pour se qualifier pour le round 3.



Dans le round 3, Tikanui Smith sera opposé à Filipe Toledo et Michel Bourez sera opposé à Connor O’Leary. Les prévisions météo ne semblent pas favorables à une reprise de la compétition avant plusieurs jours. SB / WSL