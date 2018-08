Surf Pro - Tahiti Pro Teahupo'o : Tikanui Smith sort le tenant du titre Julian Wilson

Lors des Trials, après s’être blessé au genou lors de son quart de finale, Tikanui Smith avait réussi en demi finale l’exploit de sortir le Brésilien Bruno Santos, multiple gagnant des trials. Qualifié pour le Main Event, il n’a rien pu faire ce matin contre Filipe Toledo et Yago Dora, ne totalisant que 2.50 points sur 20. Lors du round de repêchages qui s’est déroulé en fin de journée, il était opposé au tenant du titre Julian Wilson.



Les deux surfeurs ont chacun pris une vague en début de série, obtenant quasiment la même note, 5.83 pour Julian Wilson et 5.50 pour Tikanui Smith. Après une longue accalmie, Tikanui a pu prendre une deuxième vague notée 2.17, suffisante pour prendre la tête de la série. Contre toute attente, Julian Wilson n’a pas pu prendre de deuxième vague, Tikanui Smith a donc pu remporter la série et se qualifier pour le round 3.



Michel Bourez lui a remporté sa série du round 1 et s’est donc qualifié pour le round 3 sans passer par les repêchages. SB / WSL