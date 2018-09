Surf Pro - Surf Ranch Pro : Michel Bourez 13e sur la vague artificielle

La 8e étape du championnat du monde de surf professionnel s’est terminée dimanche au Surf Ranch, en Californie. Pour la première fois dans l’histoire du surf de compétition, une étape du championnat s’est déroulée sur une vague artificielle. 20e sur 36 engagés, Michel Bourez a pu obtenir les points de la 13e place à l’issue de la compétition. Il passe donc de la 8e position à la 10e position mondiale à trois étapes de la fin du championnat.



Le format proposé était nouveau. La compétition était, pour une fois, à date fixes car non liée aux aléas climatiques. Les vagues, très rapides, n’étaient toutefois pas identiques. Kelly Slater, artisan de cette innovation technologique, a déclaré que « certaines vagues sont plus petites que d’autres, on travaille encore là-dessus, c’est sans doute à cause des mouvements d’eau de retour… ».



Lors d’une première phase qualificative, les surfeurs du Top 34 - plus deux wildcards - ont eu chacun six vagues pour s’exprimer, trois gauches et trois droites. Lors de la compétition en elle-même, chaque surfeur a eu quatre vagues le vendredi puis finalement deux vagues le samedi. Les huit finalistes ont eu chacun six vagues, dimanche. Au final, c’est la meilleure gauche et la meilleure droite de chaque surfeur qui a donné son score final.



Pour Michel, ce sera un score de 14.27 (6.30 en gauche, 7.97 en droite.), il aura donc été plus performant face à la vague que dos à la vague.